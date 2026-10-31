TP. Hồ Chí Minh sẽ cải tạo Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm

Đây là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt, nhất là sau hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên. Từ ngày 23/6 - 30/10, qua 2 đợt tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 872 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 333 bộ kèm di vật.

Hình ảnh xúc động trước lễ tiễn đưa các liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Riêng đợt 1, cơ quan chức năng tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2, từ ngày 15/10 - 30/10, tiếp tục tìm kiếm, quy tập 141 hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 26 bộ kèm di vật.

Hành trình tìm kiếm được triển khai trên cơ sở nghiên cứu tư liệu lịch sử, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và ứng dụng công nghệ radar xuyên đất. Những di vật như mảnh võng, cúc áo, khăn quàng… được tìm thấy đã góp phần làm sáng tỏ dấu tích các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ngày 30/10, các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Vinh Quang, kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Côn Đảo; xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện sống cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Thành phố cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang. Các hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người có công, đồng thời góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.