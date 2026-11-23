Sắp tới Sở ATTP sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Chi cục ATTP. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản “khẩn” số 11478/UBND-VX về triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại 4 cơ quan chuyên môn bao gồm: Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT), Sở Du lịch (DL), Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm (ATTP). Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện sáp nhập Sở DL vào Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT), đồng thời chuyển Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục ATTP thuộc Sở Y tế.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở VH-TT để thành lập Sở VH-TT&DL, Thể thao và Du lịch. Song song đó, đơn vị này phải xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới cho sở sau hợp nhất.

Trụ sở Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

Đối với lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở ATTP, Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan xây dựng Đề án sắp xếp Sở ATTP thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế. Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chủ trì phải rà soát, đánh giá toàn diện từ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đến biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động cũng như tài chính và tài sản. Quá trình bàn giao, tiếp nhận phải thực hiện đúng quy định pháp luật, tinh gọn bộ máy bên trong nhưng tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và việc cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh việc sáp nhập trên, 12 cơ quan chuyên môn khác trực thuộc UBND thành phố cũng phải tiến hành rà soát toàn diện bộ máy nội bộ. Danh sách này gồm: Văn phòng UBND thành phố và các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Dân tộc và Tôn giáo và Thanh tra thành phố.

UBND thành phố giao Thủ trưởng các đơn vị này có nhiệm vụ đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng. Các cơ quan cũng phải xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ mới và đề xuất phương án bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính phù hợp sau sắp xếp.

UBND thành phố yêu cầu tất cả các cơ quan chuyên môn nêu trên phải hoàn thiện đề án, hồ sơ và các dự thảo văn bản liên quan để gửi về Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 25/11/2026. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định các đề án sáp nhập, sắp xếp bộ máy và tham mưu UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị tại kỳ họp tháng 12/2026.