TP. Hồ Chí Minh sắp vận hành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Hoàn thiện những hạng mục cuối

Cống Mương Chuối (xã Nhà Bè) là cống ngăn triều lớn nhất và có khẩu độ rộng nhất (160m) của dự án. Ảnh: Tịnh Hà

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức hợp đồng BT, nhằm kiểm soát ngập do triều cho khu vực khoảng 570km² với khoảng 6,5 triệu dân ở khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Công trình gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, 2 cống nhỏ cùng hệ thống đê, kè và các cống kiểm soát triều quy mô nhỏ. Sau khi được tái khởi động từ đầu năm 2026, dự án đang được triển khai đồng loạt tại nhiều vị trí.

Theo cập nhật mới nhất, tổng tiến độ đã đạt khoảng 95%, hơn 1.000 công nhân đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại. Nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành và bàn giao công trình trong tháng 11.

Cống Tân Thuận (phường Tân Thuận) đạt khoảng 96% khối lượng. Ảnh: Tịnh Hà

Tại các cống kiểm soát triều, nhiều hạng mục đã đạt trên 90% khối lượng. Cống Bến Nghé đạt khoảng 99%, đã được nghiệm thu và bàn giao, đồng thời được vận hành thử từ tháng 2/2026. Cống Tân Thuận đạt khoảng 95%, cống Phú Xuân khoảng 95%, cống Mương Chuối và Cây Khô khoảng 94%, trong khi cống Phú Định đạt khoảng 93%.

Các nhà thầu hiện tập trung hoàn thiện thiết bị cơ điện, hệ thống điều khiển tự động SCADA, máy bơm, nhà quản lý, đường vận hành, kè và cảnh quan. Theo kế hoạch, cống Tân Thuận, Phú Xuân và Cây Khô dự kiến vận hành thử trong tháng 10; cống Mương Chuối và Phú Định dự kiến vận hành thử trong tháng 11.

Tạo tuyến kiểm soát triều cho khu vực đô thị

Cống Phú Định (phường Phú Định) là một trong sáu hạng mục cống kiểm soát triều lớn thuộc dự án. Ảnh: TNG

Việc các cống lần lượt được vận hành thử là bước quan trọng trước khi toàn bộ hệ thống được đưa vào khai thác. Khi hoàn thành, hệ thống cống kiểm soát triều sẽ tạo thành tuyến kiểm soát nước tại các cửa sông, rạch lớn, kết hợp với đê, kè và các cống nhỏ để hạn chế tác động của triều cường đối với khu vực được bảo vệ.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh vẫn phải đối mặt đồng thời với triều cường, mưa lớn và tình trạng ngập tại nhiều khu vực. Kế hoạch chống ngập năm 2026 của thành phố xác định 31 điểm ngập cần tiếp tục theo dõi, xử lý bằng nhiều dự án và giải pháp khác nhau. Điều này cho thấy dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng là một cấu phần quan trọng trong hệ thống chống ngập.

Với khối lượng còn lại khoảng 5%, dự án đang bước vào giai đoạn quyết định, chuyển từ hoàn thiện xây dựng sang kiểm tra, vận hành và đánh giá hiệu quả thực tế. Ảnh: Tịnh Hà

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI, chiều 25/9, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, dự án dự kiến kết thúc vào ngày 15/11/2026. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức vận hành thử, rà soát và bổ sung một số hạng mục nhằm phát huy hiệu quả công trình.

Với khối lượng còn lại khoảng 5%, dự án đang bước vào giai đoạn quyết định, chuyển từ hoàn thiện xây dựng sang kiểm tra, vận hành và đánh giá hiệu quả thực tế. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, mà quan trọng hơn là bảo đảm hệ thống được vận hành đồng bộ, an toàn, phát huy hiệu quả kiểm soát triều, góp phần giảm ngập cho khu vực được bảo vệ.

Việc dự án tiến gần ngày vận hành cũng tạo thêm cơ sở để TP. Hồ Chí Minh từng bước hoàn thiện mạng lưới công trình kiểm soát ngập, nhất là tại khu vực phía Nam và trung tâm thành phố, nơi chịu tác động rõ của triều cường và mưa lớn.