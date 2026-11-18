TP. Hồ Chí Minh sẽ triển lãm quy hoạch tầm nhìn 100 năm, hướng tới siêu đô thị đa cực phát triển bền vững - Ảnh minh họa: Hoài An.

Triển lãm sẽ diễn ra trong một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự kiện này không chỉ là dịp để công bố quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050 mà còn là cơ hội để người dân tiếp cận với các bản đồ, bản vẽ và sơ đồ tổ chức không gian phát triển của Thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ điều hành triển lãm, cung cấp nhân viên thuyết minh và hướng dẫn sử dụng bản đồ số, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ người dân và doanh nghiệp.

Theo quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, quy hoạch tổng thể này bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của Thành phố với diện tích khoảng 6.772,59 km2, 168 đơn vị hành chính. Quy hoạch không chỉ định hình mô hình siêu đô thị đa cực mà còn chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn, đất đai và lao động sang dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị cao.

Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch là mô hình siêu đô thị đa cực với 5 cực động lực: cực lõi trung tâm tài chính dịch vụ quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía Đông, cực công nghiệp - logistics phía Bắc, cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây. Các cực này sẽ được hỗ trợ bởi 5 trung tâm vệ tinh, bao gồm Côn Đảo, Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên.

Ngoài ra, quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống giao thông công cộng sức chở lớn, được xác định là xương sống trong định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development). Hệ thống giao thông sẽ được phát triển theo hướng đa phương thức, kết nối đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không với các đầu mối logistics. Mục tiêu là nâng tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng lên khoảng 35 - 50% vào năm 2030, khoảng 50 - 60% vào năm 2035 và khoảng 65% vào giai đoạn 2045 - 2050.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch định hướng phát triển hệ thống đồng bộ, hiện đại, liên thông toàn vùng theo hướng hạ tầng xanh kết hợp hạ tầng thông minh. Các công trình đầu mối chiến lược, liên vùng sẽ được ưu tiên phát triển. Không gian đô thị sẽ được phát triển đa tầng, kết hợp không gian ngầm, mặt đất và tầm cao với không gian tầm thấp dưới 3.000m phục vụ hoạt động của UAV, drone cho logistics, vận chuyển, quản lý đô thị, khoa học và công nghệ.

Sự kiện triển lãm quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh không chỉ là cơ hội để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của thành phố mà còn là bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn, đưa Thành phố trở thành một siêu đô thị đa cực, phát triển bền vững và hiện đại.