TP. Hồ Chí Minh: Sắp có Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 16/9, sau khi kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Ban Chỉ đạo thành phố sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo quốc gia về việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ, dự kiến vào đầu tháng 10.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố tổng kết giai đoạn 1 của công tác tìm kiếm, quy tập, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục, qua đó triển khai giai đoạn 2 hiệu quả hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hai nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ. Tìm kiếm, quy tập mới là bước đầu; mục tiêu quan trọng tiếp theo là xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư lệnh thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu, gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhân chứng từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Sài Gòn năm 1968, cùng đại diện ban liên lạc các đơn vị và lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Ban nghiên cứu có nhiệm vụ phân tích, đối chiếu hài cốt, di vật và tư liệu lịch sử để xác định những đơn vị có thể liên quan, qua đó hỗ trợ khoanh vùng thân nhân và giám định danh tính liệt sĩ.

Đã quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A

Kết quả trong ngày, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 297 bộ có di vật. Cụ thể, 613 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.