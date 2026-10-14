TP Hồ Chí Minh sắp có khu nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 6749, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Delta làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội.

Theo quyết định, dự án có quy mô khoảng 191,6 ha, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.053 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô vốn lớn, hướng đến phát triển khu nhà ở xã hội cao tầng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Bên cạnh các công trình nhà ở, dự án còn được quy hoạch hệ thống công viên, cây xanh, các công trình thương mại, dịch vụ và tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Việc phát triển đồng bộ các hạng mục nhằm hình thành khu dân cư có đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân.

Khu đất triển khai dự án nằm tại xã Bà Điểm, có ranh giới được xác định theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt, không bao gồm phần diện tích thuộc đường Vành đai 3.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ thời điểm quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có hiệu lực đến hết năm 2030. Trong thời gian này, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục pháp lý, chuẩn bị nguồn lực tài chính và tổ chức triển khai xây dựng theo tiến độ được phê duyệt.

Đối với nguồn vốn thực hiện, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty Cổ phần Delta bảo đảm vốn chủ sở hữu, khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp và đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính. Tổng mức đầu tư cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định về huy động vốn, bán, cho thuê mua và cho thuê nhà ở xã hội. Việc kinh doanh phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục và giá theo quy định pháp luật.

Chủ đầu tư không được huy động vốn hoặc đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý. Đồng thời, doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy trước khi triển khai dự án.

Dự án cũng được xem xét áp dụng các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định liên quan khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Để bảo đảm tiến độ, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, kiểm tra quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án; đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và định kỳ 6 tháng báo cáo UBND thành phố.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục về đất đai, quy hoạch, môi trường và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại xã Bà Điểm là một bước trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của TP Hồ Chí Minh, hướng đến mở rộng nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng tài chính của người dân, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.