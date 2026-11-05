TP. Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng 11%, ngành nào dẫn dắt?

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Thống kê TP. Hồ Chí Minh, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, IIP tăng 11%, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Trong cơ cấu ngành, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực quan trọng khi tăng 11,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng bình quân toàn ngành. Đây cũng là khu vực có vai trò trực tiếp trong hoạt động sản xuất hàng hóa, cung ứng nguyên liệu, thiết bị và sản phẩm phục vụ thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Các lĩnh vực công nghiệp khác duy trì tăng trưởng nhưng có sự phân hóa. Công nghiệp khai khoáng tăng 9,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,8%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,6%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 của TP. Hồ Chí Minh tăng 13,8% so với cùng kỳ, tăng 5,6% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, IIP tăng 11%.

Riêng tháng 10, ngành chế biến, chế tạo tăng 14,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp. Diễn biến này cho thấy khu vực chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò nổi bật trong kết quả sản xuất công nghiệp của thành phố.

Xét theo ngành công nghiệp cấp II, phần lớn các ngành ghi nhận chỉ số sản xuất tăng. Trong đó, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 32,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 29,9%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 25,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 20,9%.

Một số ngành có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng cũng đạt mức tăng khá. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 18,3%, trong khi sản xuất máy móc, thiết bị tăng 15,1%.

Đối với bốn ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất trong 10 tháng tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành cơ khí có mức tăng cao nhất, đạt 14,7%; tiếp đến là chế biến lương thực, thực phẩm tăng 11,2% và hóa dược tăng 10,9%.

Đáng chú ý, ngành sản xuất sản phẩm điện tử chỉ tăng 2,2%, thấp hơn đáng kể so với ba ngành trọng điểm còn lại. Điều này phản ánh sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa các lĩnh vực, ngay trong nhóm ngành được xác định có vai trò quan trọng đối với sản xuất công nghiệp Thành phố.

Ở nhóm công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất tăng 5,4%. Trong đó, ngành dệt tăng 10,7%, sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 5,4%, sản xuất trang phục tăng 3,4%.

Nhìn từ các nhóm ngành, tăng trưởng công nghiệp không chỉ tập trung vào một số lĩnh vực mà được ghi nhận ở nhiều hoạt động sản xuất khác nhau. Tuy nhiên, khoảng cách về tốc độ tăng giữa các ngành cho thấy bức tranh công nghiệp vẫn có sự phân hóa, nhất là giữa nhóm tăng trưởng cao và những ngành có mức tăng thấp hơn bình quân chung.

Tiêu thụ cải thiện, một số ngành vẫn chịu áp lực tồn kho

Cùng với sự gia tăng của chỉ số sản xuất, hoạt động tiêu thụ sản phẩm công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 10 tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ tăng 9,5%. Trong số 23 ngành công nghiệp cấp II được thống kê, có 16 ngành ghi nhận chỉ số tiêu thụ tăng, cho thấy mức cải thiện được ghi nhận ở nhiều lĩnh vực sản xuất.

Một số ngành có mức tăng tiêu thụ đáng chú ý như sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 41,9%; in, sao chép bản ghi tăng 34,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 25,2%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 18,9%. Bên cạnh đó, ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,4%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,3%.

Những kết quả này cho thấy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, góp phần hỗ trợ quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, diễn biến giữa các ngành chưa đồng đều.

Một số lĩnh vực ghi nhận chỉ số tiêu thụ giảm so với cùng kỳ, trong đó sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 17,9%; sản xuất kim loại giảm 16,5%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 14,4%; sản xuất da và các sản phẩm từ da giảm 2,2%.

Sự khác biệt này cho thấy tăng trưởng sản xuất chưa đồng nghĩa với khả năng tiêu thụ được cải thiện ở tất cả ngành hàng. Đối với doanh nghiệp, diễn biến tiêu thụ là một trong những yếu tố cần quan tâm khi tổ chức sản xuất, quản lý hàng tồn kho và xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Về tồn kho, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 10 tăng 5,5% so với tháng trước, nhưng giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù mức tồn kho chung giảm nhẹ so với cùng kỳ, một số ngành lại ghi nhận mức tăng khá cao. Đáng chú ý, sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 46,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 38,7%; sản xuất kim loại tăng 38,2%; sản xuất thiết bị điện tăng 36,1%.

Đối với ngành da và sản phẩm liên quan, việc chỉ số tiêu thụ giảm 2,2% trong khi tồn kho tăng 46,8% là diễn biến đáng lưu ý. Đây là những chỉ tiêu cho thấy cần tiếp tục theo dõi khả năng tiêu thụ sản phẩm của ngành trong thời gian tới.

Trong khi đó, tồn kho của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 30,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 20,6%.

Bên cạnh sản xuất và tiêu thụ, tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Chỉ số lao động tháng 10 tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số lao động tăng 2%.

Một số ngành có mức tăng lao động cao như sản xuất phương tiện vận tải khác, sản phẩm từ khoáng phi kim loại và chế biến thực phẩm. Ngược lại, ngành sản xuất trang phục, đồ uống và giường, tủ, bàn, ghế ghi nhận chỉ số lao động giảm.

Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trong 10 tháng năm 2026. Tuy nhiên, mức độ cải thiện giữa các lĩnh vực chưa đồng đều, đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, khả năng tiêu thụ và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trong những tháng cuối năm, việc duy trì đà tăng của công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời cải thiện tình hình tiêu thụ tại các ngành còn gặp khó khăn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả tăng trưởng công nghiệp của thành phố.