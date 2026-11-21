Sau 20 năm, TP. Hồ Chí Minh trở lại vai trò địa phương đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, với nhiều điểm nhấn mới trong cách thức tổ chức, kết hợp nghệ thuật, thể thao và công nghệ trình diễn hiện đại.

Quang cảnh tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Xuân Cường

Khác với hình thức tổ chức trong sân vận động thường thấy, lễ khai mạc năm nay được dàn dựng tại không gian mở ven sông Sài Gòn. Sân khấu hướng ra mặt nước, lấy cầu Ba Son cùng những công trình hiện đại khu vực trung tâm làm phông nền, tạo nên không gian biểu diễn giàu tính biểu tượng.

Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Khát vọng vinh quang”, gồm hai phần “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Thông qua âm nhạc, múa, xiếc, võ thuật cùng công nghệ ánh sáng, chương trình tái hiện hành trình hình thành, phát triển của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua giới hạn của thể thao Việt Nam.

Hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình, trong đó có Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, Nghệ sĩ Ưu tú Diễm Thanh, các ca sĩ Phương Vy, Thảo Trang, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Thu Minh cùng nhiều nhóm nghệ thuật, vận động viên thể thao. Những màn biểu diễn trên sân khấu kết hợp hoạt động thể thao dưới nước được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho khán giả.

Điểm nhấn đặc biệt là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Theo kịch bản, ngọn lửa truyền thống được rước từ khu vực Bến Nhà Rồng, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng trước khi cập bến tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Tại đây, các vận động viên tiêu biểu tiếp nhận ngọn đuốc, đưa vào lễ đài. Nghi thức thắp sáng đài đuốc dự kiến sử dụng công nghệ drone, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa, tạo khoảnh khắc cao trào của lễ khai mạc.

Sau chương trình nghệ thuật là phần diễu hành các đoàn thể thao, rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, phát biểu khai mạc cùng nghi thức tuyên thệ của vận động viên, trọng tài.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với 36 đoàn thể thao đại diện 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu.

Lễ Khai mạc môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đoàn chủ nhà TP. Hồ Chí Minh tham dự với 1.453 vận động viên, tranh tài ở 47 môn, quyết tâm khẳng định vị thế thể thao hàng đầu cả nước.

Cùng với lễ khai mạc, TP. Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu và những điều kiện phục vụ các đoàn tham dự Đại hội.

Đáng chú ý, thành phố triển khai chính sách miễn 100% giá vé giao thông công cộng cho vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn, đại biểu, lực lượng phục vụ và phóng viên báo chí tác nghiệp theo quy định.

Chính sách áp dụng trên tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cùng 17 tuyến xe buýt kết nối địa điểm lưu trú, thi đấu đến hết ngày 31/12/2026. Thành viên các đoàn sử dụng thẻ Đại hội cùng thông tin xác thực theo hướng dẫn để được hỗ trợ di chuyển.

Trong lĩnh vực lưu trú, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các khách sạn, cơ sở lưu trú triển khai chương trình ưu đãi giá phòng, góp phần giảm chi phí cho các đoàn thể thao và cổ động viên.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và phân luồng giao thông cũng được tăng cường. Các lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn tại khu vực tổ chức sự kiện, địa điểm thi đấu và nơi lưu trú.

Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích kết hợp hoạt động thể thao với tham quan, trải nghiệm văn hóa, du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình tham quan ngắn ngày, giới thiệu những điểm đến tiêu biểu, ẩm thực địa phương và các sản phẩm du lịch đường sông.

Việc đăng cai Đại hội không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên tranh tài, nâng cao thành tích mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, nghĩa tình.

Với lễ khai mạc được đầu tư công phu, kết hợp những yếu tố nghệ thuật, công nghệ và đặc trưng sông nước, thành phố kỳ vọng tạo dấu ấn riêng cho kỳ Đại hội lần thứ X, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn trong giai đoạn phát triển mới.