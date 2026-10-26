TP Hồ Chí Minh sẵn sàng đón đầu các ngành công nghiệp thế hệ mới

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ; Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học - Công nghệ) Nguyễn Khắc Lịch; đại diện các tổ chức quốc tế, tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Ngày hội nhằm tập trung thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, hệ thống tự hành và những nền tảng tăng trưởng mới, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư.

Các đại biểu tham dự sự kiện Ngày Đổi mới sáng tạo Mở 2026.

Với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, chương trình hướng đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, Open Innovation Day 2026 là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, năm đầu tiên diễn đàn được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đồng thương hiệu.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo và sự kết hợp giữa đổi mới sáng tạo với các lĩnh vực phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị. Hiện TP Hồ Chí Minh có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều mô hình đang phát triển theo hướng hợp tác trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo nền tảng kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu chào mừng.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có thêm dư địa phát triển công nghiệp, tạo điều kiện tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và những ngành công nghiệp mới.

Theo định hướng được lãnh đạo thành phố đề cập, các khu vực như Bắc Tân Uyên và Châu Đức có tiềm năng phát triển không gian công nghiệp quy mô lớn, gắn với hạ tầng năng lượng, trong đó có năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi và các hệ thống kết nối năng lượng.

Thành phố cũng định hướng huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để chuẩn bị hạ tầng, tạo điều kiện đón các nhà đầu tư công nghiệp. Tuy nhiên, ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, việc kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới không chỉ là câu chuyện phát triển quỹ đất và hạ tầng. “Bản chất khi chúng ta bước vào câu chuyện công nghiệp thế hệ mới thì không chỉ là hạ tầng, không chỉ là các khu công nghiệp mà quan trọng nhất là hệ sinh thái của chúng ta”, ông Trương Minh Huy Vũ nói.

Bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, trao đổi ý kiến.

Theo đó, hệ sinh thái công nghiệp phải có sự kết nối giữa nguồn nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ chế chính sách. Đặc biệt, cần giải quyết khoảng cách giữa nghiên cứu trong trường đại học và thương mại hóa công nghệ, tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ đơn vị triển khai, bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, cho biết trung tâm được hình thành từ năm 2023 với định hướng lấy doanh nghiệp, tập đoàn và ngành công nghiệp làm trọng tâm, lấy nhu cầu thị trường làm điểm xuất phát để kết nối các nguồn lực công nghệ.

Theo bà Bùi Thanh Hằng, SoiHub tập trung tiếp nhận những bài toán thực tế của doanh nghiệp và địa phương, kết nối chuyên gia, nhà khoa học và đối tác công nghệ để thiết kế các giải pháp phù hợp. Đến nay, SoiHub đã và đang kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch phát biểu tại sự kiện.

Từ các hoạt động hợp tác, SoiHub đang thúc đẩy những chương trình, dự án trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới. “Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở việc thu hút đầu tư hay tiếp nhận công nghệ. Chúng ta cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam”, bà Bùi Thanh Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Bùi Thanh Hằng, việc lựa chọn TP Hồ Chí Minh làm nơi đặt nền móng đầu tiên cho mô hình SoiHub xuất phát từ lợi thế của một trung tâm kinh tế lớn, nơi hội tụ năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) Nguyễn Khắc Lịch cho biết Việt Nam cần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược, tập trung làm chủ công nghệ và phát triển công nghiệp nội địa trong các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như bán dẫn, AI và UAV.

Để hiện thực hóa định hướng này, chính sách cần đưa nhanh vào thực tiễn thông qua việc gắn kết doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu đến thương mại hóa, nâng cao năng lực thiết kế chip bán dẫn, ứng dụng thực tế UAV, đồng thời lấy AI và sản xuất thông minh làm động lực tăng năng suất lao động. Trong đó, TP Hồ Chí Minh sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để tiên phong triển khai. Đặc biệt, việc hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) được xem là giải pháp then chốt giúp tháo gỡ rào cản thể chế, mở rộng không gian cho doanh nghiệp thử nghiệm và phát triển các sản phẩm công nghệ mới.

Tập trung vào hạ tầng AI, năng lượng xanh và kinh tế tầm thấp

Trong khuôn khổ Open Innovation Day 2026, các phiên thảo luận tập trung vào những nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp thế hệ mới. Phiên sáng với chủ đề “Nền tảng của công nghiệp thế hệ mới trong kỷ nguyên AI” đề cập đến thu hút dòng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, năng lực tính toán, an ninh dữ liệu, nguồn nhân lực và hạ tầng năng lượng xanh.

Các diễn giả, chuyên gia trong và ngoài nước tọa đàm về các chủ đề thuộc Ngày Đổi mới sáng tạo Mở 2026.

Các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về những điều kiện để Việt Nam phát triển hạ tầng công nghệ, tiếp cận các dòng vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều dữ liệu, năng lượng và công nghệ cao.

Phiên chiều với chủ đề “Kinh tế tầm thấp - Kiến tạo không gian tăng trưởng mới” tập trung vào phương tiện bay không người lái (UAV), hệ thống tự hành, kết nối vệ tinh, hạ tầng thử nghiệm và phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành.

Chương trình cũng dành thời gian công bố các hợp tác chiến lược, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ, hướng đến hình thành những dự án triển khai thực tiễn.

Thông qua Open Innovation Day 2026, ban tổ chức kỳ vọng tăng cường liên kết các nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới tại TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Công bố các hợp tác chiến lược phát triển công nghiệp thế hệ mới

Một trong những điểm nhấn của Open Innovation Day 2026 là hoạt động công bố các hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, với TP Hồ Chí Minh đóng vai trò kết nối và tiên phong.

Bà Bùi Thanh Hằng cùng lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo công bố hợp tác chiến lược phát triển công nghệ không người lái và hệ thống tự hành.

Hoạt động này gắn với định hướng của Open Innovation Day 2026 là tiếp nhận những bài toán thực tế từ doanh nghiệp, khu công nghiệp và địa phương; kết nối các nguồn lực nghiên cứu, công nghệ và đầu tư để thiết kế giải pháp, hình thành các dự án hợp tác và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Các lĩnh vực trọng tâm của chương trình gồm trí tuệ nhân tạo, hạ tầng công nghệ số, năng lượng thế hệ mới, sản xuất thông minh và những ngành công nghiệp có tiềm năng tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Thông qua các hoạt động công bố hợp tác, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy việc chuyển những kết nối ban đầu thành chương trình, dự án cụ thể, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) có định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

Các đại biểu và nhà báo "check in" tham dự chương trình sáng nay.

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, Ban tổ chức đã ghi nhận đăng ký tham dự của 27 đoàn khách quốc tế cấp cao, 10 đoàn đại diện tổ chức quốc tế, 7 trung tâm thuộc mạng lưới Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu của WEF và 160 đoàn từ các trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hơn 600 doanh nghiệp nước ngoài cũng đăng ký tham dự, mở ra cơ hội kết nối đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ. Nội dung diễn đàn tập trung vào 4 trụ cột: vai trò của các siêu đô thị trong kết nối những cực tăng trưởng; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Các nội dung gắn với thể chế, tài chính, công nghệ và doanh nghiệp, hướng đến hình thành cơ chế hợp tác và dự án có khả năng triển khai thực tế.

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 tại Seoul, Hàn Quốc.

Trọng tâm ngày đầu tiên (26/10) là chương trình CEO500, chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước, quốc tế cùng đại diện lãnh đạo TPHCM, các bộ, ngành và tổ chức quốc tế. Cùng ngày, tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức khai mạc Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026). Các chương trình ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Diễn ra đến ngày 29/10, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững. Các hoạt động về chuyển đổi kép trong công nghiệp, Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 và Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ cũng mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển công nghiệp xanh. Theo Ban tổ chức, diễn đàn là cơ hội kết nối TP Hồ Chí Minh với các trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ quốc tế; giới thiệu tiềm năng của thành phố trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, hạ tầng và dịch vụ giá trị gia tăng cao. Các hoạt động đối thoại cấp cao, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư được kỳ vọng đưa cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể, tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố và cả nước.