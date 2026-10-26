TP. Hồ Chí Minh: Sẵn sàng đón đầu các ngành công nghiệp thế hệ mới

Phát huy lợi thế, kiến tạo nền tảng công nghiệp thế hệ mới

Các đơn vị ký thỏa thuận hợp tác tại chương trình. Ảnh: Thạc Hiếu

Sáng 26/10, tại Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh, Ngày Đổi mới sáng tạo Mở 2026 (Open Innovation Day 2026) diễn ra với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư.

Chương trình tập trung thảo luận về hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, nguồn nhân lực, năng lượng xanh và kinh tế tầm thấp; đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ không người lái, hệ thống tự hành. Các hoạt động kết nối, trưng bày công nghệ mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết, thành phố đang chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón đầu các ngành công nghiệp thế hệ mới. Trong đó, phát triển hạ tầng, khai thác lợi thế không gian kinh tế sau sáp nhập và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo là những định hướng quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, không gian phát triển được mở rộng tạo điều kiện kết nối hoạt động nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ, logistics và hạ tầng công nghiệp. Đây là lợi thế để thành phố tổ chức lại các nguồn lực phát triển, thúc đẩy hình thành những chuỗi giá trị mới và nâng cao khả năng thu hút đầu tư công nghệ cao.

Trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất và mô hình tăng trưởng, việc phát triển công nghiệp thế hệ mới không chỉ phụ thuộc vào quy mô đầu tư mà còn đòi hỏi năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nguồn nhân lực và khả năng kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, huy động nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Một trong những vấn đề cần quan tâm là tạo điều kiện để ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu có thể tiếp cận nguồn lực đầu tư, hoàn thiện công nghệ và từng bước tham gia thị trường. Quá trình này cần sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đối với thành phố, việc phát triển công nghiệp thế hệ mới cũng gắn với yêu cầu khai thác hiệu quả hệ thống khu công nghiệp, khu công nghệ cao, hạ tầng logistics và những không gian phát triển mới. Qua đó, tạo điều kiện hình thành các hoạt động sản xuất, dịch vụ công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Từ những lợi thế hiện có, TP. Hồ Chí Minh hướng đến nâng cao năng lực tiếp nhận, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế.

Hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy công nghệ chiến lược vào thực tiễn

Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Khắc Lịch phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thạc Hiếu

Ở góc độ chính sách quốc gia, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh yêu cầu làm chủ công nghệ chiến lược, phát triển năng lực công nghiệp trong nước, đặc biệt ở những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và phương tiện bay không người lái (UAV).

Theo Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện thể chế mà còn phải đưa chính sách đến với doanh nghiệp, nhà khoa học, tạo điều kiện triển khai trong thực tiễn.

Đối với công nghệ chiến lược, cần lựa chọn những sản phẩm trọng điểm, tổ chức nghiên cứu theo nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định bài toán, thiết kế, sản xuất thử đến thương mại hóa, từng bước nâng cao giá trị tạo ra trong chuỗi công nghiệp.

Trong lĩnh vực AI, định hướng phát triển tập trung vào hạ tầng tính toán, năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực và ứng dụng vào sản xuất, quản trị. TP. Hồ Chí Minh có lợi thế về doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, khu công nghệ cao và thị trường để thúc đẩy những hoạt động này.

Đáng chú ý, Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch đề cập yêu cầu hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới trong phạm vi, thời gian và điều kiện xác định, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh và yêu cầu quản lý nhà nước.

Nhiều công nghệ phát triển nhanh hơn quá trình hoàn thiện pháp luật. Vì vậy, cần có cơ chế phù hợp để doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội thử nghiệm, phát triển sản phẩm và hình thành thị trường, nhất là trong những lĩnh vực như AI, UAV, hệ thống tự hành và sản xuất thông minh.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định liên quan đến thử nghiệm công nghệ số, đồng thời tăng cường phối hợp với TP. Hồ Chí Minh trong triển khai những định hướng phát triển công nghệ chiến lược.

Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch cũng lưu ý, sự kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và cơ quan quản lý cần được cụ thể hóa bằng những dự án, sản phẩm và lộ trình thực hiện rõ ràng, thay vì chỉ dừng ở trao đổi thông tin hoặc giới thiệu ý tưởng.

Tọa đàm từ năng lực tính toán đến giá trị kinh tế hệ sinh thái công nghệ cho hạ tầng AI tại chương trình. Ảnh: Thạc Hiếu

Trong khuôn khổ Ngày Đổi mới sáng tạo Mở 2026, chương trình tập trung vào những nội dung như hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu, nguồn nhân lực, năng lượng xanh, công nghệ không người lái và hệ thống tự hành. Các hoạt động thảo luận, kết nối hợp tác và trưng bày công nghệ tạo cơ hội để doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư tìm kiếm khả năng hợp tác, phát triển sản phẩm mới.

Với định hướng chủ động chuẩn bị hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước tạo nền tảng thu hút nguồn lực công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hình thành những ngành công nghiệp thế hệ mới.