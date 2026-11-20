Không chỉ tạo dấu ấn bằng sân khấu thực cảnh bên sông Sài Gòn, thành phố còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các đoàn tham dự, hướng đến một kỳ Đại hội thuận lợi, an toàn và giàu trải nghiệm.

Sân khấu chính tại Công viên Bờ sông Sài Gòn đã được hoàn thiện cho Lễ khai mạc.

Tối 21/11, Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, sẽ trở thành nơi hội tụ của các đoàn thể thao cả nước trong Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là lần đầu tiên sau hai thập kỷ TP Hồ Chí Minh đảm nhận vai trò đăng cai chính sự kiện thể thao quy mô quốc gia này.

Thay vì lựa chọn một sân vận động khép kín, thành phố đưa lễ khai mạc ra không gian mở ven sông. Cách tổ chức này tạo điều kiện khai thác cảnh quan tự nhiên, đồng thời kết nối chương trình nghệ thuật với hình ảnh một TP Hồ Chí Minh hiện đại, năng động bên dòng sông Sài Gòn.

Những ngày qua, khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn đã hoàn tất các hạng mục trang trí, sân khấu và khu vực đón tiếp. Hệ thống pano, cờ phướn, bộ nhận diện Đại hội được bố trí dọc các lối đi; khu vực “Đại lộ vinh quang” cũng đã sẵn sàng cho hoạt động diễu hành của các đoàn vận động viên.

Các tiết mục nghệ thuật "Khát vọng vinh quang" trong lễ tổng duyệt tối 19/11.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Khát vọng vinh quang”, do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, cùng tái hiện hành trình hơn 300 năm hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam và diện mạo thành phố hôm nay.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ 3D mapping, chương trình xây dựng hai hình tượng xuyên suốt là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Những hình tượng này không chỉ gợi nhắc đặc trưng sông nước của thành phố mà còn chuyển tải thông điệp về sự hội tụ, đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, đờn ca tài tử vào chương trình lễ khai mạc.

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc được tổ chức trên sông Sài Gòn với sự tham gia của 21 vận động viên tiêu biểu. Đoàn rước dự kiến đi qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ trước khi tiến về khu vực khán đài chính để thắp sáng đài lửa Đại hội. Trên mặt nước, hơn 100 vận động viên tham gia biểu diễn và hộ tống bằng thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước.

Theo Ban tổ chức, chương trình tổng duyệt đã được thực hiện tối 19/11 nhằm rà soát các tiết mục, nghi thức và phương án phối hợp. Khán đài chính có sức chứa gần 4.000 chỗ ngồi; khoảng 2.000 vé được phát hành phục vụ người dân. Các màn hình LED tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được bố trí để mở rộng không gian theo dõi chương trình.

Đại hội năm nay dự kiến quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài, đại diện 36 đoàn thể thao, gồm 34 địa phương và hai ngành Công an, Quân đội. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu tổ chức một lễ khai mạc trang trọng, công tác bảo đảm điều kiện sinh hoạt, đi lại và thi đấu cho các đoàn cũng được thành phố quan tâm.

Một tiết mục biểu diễn trong lễ tổng duyệt.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong công tác chuẩn bị của TP Hồ Chí Minh là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho thành viên các đoàn thể thao và lực lượng tham gia phục vụ Đại hội.

Theo đó, thành phố triển khai miễn 100% giá vé giao thông công cộng đến hết ngày 31/12/2026 đối với các đối tượng thuộc diện hỗ trợ. Chính sách áp dụng trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và 17 tuyến xe buýt kết nối các địa điểm lưu trú, nhà thi đấu.

Việc sử dụng phương tiện công cộng được đơn giản hóa theo từng loại hình. Với Metro số 1, thành viên các đoàn đeo thẻ Đại hội sẽ được nhân viên nhà ga hướng dẫn qua làn ưu tiên. Khi đi xe buýt, hành khách xuất trình thẻ Đại hội cùng thông tin xác thực qua ứng dụng MultiGo, VNeID mức 2 hoặc căn cước công dân theo quy định.

Cùng với giao thông, ngành du lịch thành phố phối hợp với các khách sạn, cơ sở lưu trú triển khai chương trình ưu đãi giá phòng dành cho vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên. Các doanh nghiệp lữ hành cũng giới thiệu những chương trình tham quan ngắn ngày, phù hợp với lịch trình thi đấu, giúp các đoàn có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa, ẩm thực và các điểm đến đặc trưng của thành phố.

TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác chuẩn bị cho một lễ khai mạc hoành tráng, mãn nhãn và đậm đà màu sắc phương Nam.

Bên cạnh đó, lực lượng công an xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm lưu trú, thi đấu; phối hợp tổ chức dẫn đoàn và phân luồng giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Sau hai thập kỷ, Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố có nhiều thay đổi về quy mô và diện mạo đô thị. Đây cũng là dịp để thành phố phát huy vai trò trung tâm thể thao lớn của cả nước, đồng thời giới thiệu hình ảnh một đô thị cởi mở, thân thiện, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên và người hâm mộ từ mọi miền đất nước.