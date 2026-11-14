TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước

Đồng bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi

Đại hội lần này có 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 16.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đăng ký tham dự. Quy mô tăng đáng kể đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều hành, tổ chức chuyên môn, cơ sở vật chất và phục vụ hậu cần.

Ngày 14/11, môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Hồ Chí Minh cho biết, đối với thành phố, việc được đăng cai chính đại hội thể thao lớn nhất cả nước vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Thành phố xác định phải chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để vận động viên được thi đấu đúng với năng lực, thành tích được ghi nhận chính xác và các đoàn thể thao được phục vụ chu đáo.

Đến nay, 9 tiểu ban thuộc Ban Tổ chức địa phương đã phối hợp với các ban chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương, các sở, ngành và địa phương triển khai các phương án tổ chức. Các nội dung chuyên môn, hậu cần, giao thông, an ninh, y tế được rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm sự phối hợp thống nhất trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao Huân chương lao động cho các huấn luyện viên thể hiện sự ghi nhận, trân trọng đối với những nỗ lực cống hiến cho thể thao của đất nước.

Đáng chú ý, thành phố đã tập trung cải tạo, nâng cấp nhiều công trình thể thao trọng điểm, trong đó có Sân vận động Thống Nhất phục vụ môn điền kinh, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ phục vụ môn bơi cùng nhiều địa điểm thi đấu khác. Việc chuẩn bị không chỉ dừng ở diện mạo sân bãi mà còn chú trọng các điều kiện chuyên môn, trang thiết bị, công tác trọng tài và an toàn cho vận động viên.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, một địa điểm thi đấu đạt yêu cầu phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện để vận động viên phát huy năng lực, thi đấu đúng chuyên môn. Thành phố cũng xác định những công trình được đầu tư, nâng cấp phục vụ đại hội phải tiếp tục được khai thác hiệu quả sau khi sự kiện kết thúc, trở thành nơi tập luyện, tổ chức các giải đấu và phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao của người dân.

Không chỉ tập trung chuẩn bị địa điểm thi đấu, TP Hồ Chí Minh còn chú trọng công tác hậu cần, đặc biệt là việc đưa đón, bố trí nơi lưu trú và hỗ trợ sinh hoạt cho số lượng lớn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và các lực lượng tham gia Đại hội.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ các đoàn thể thao liên hệ, bố trí xe ô tô có sức chứa lớn để đưa đón vận động viên đến các địa điểm thi đấu. Đồng thời, thành phố dự kiến bố trí xe ô tô 4 chỗ và 7 chỗ phục vụ công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Cùng với phương án phương tiện, thành phố đã chủ động phối hợp với ngành du lịch, các khách sạn, nhà hàng khảo sát, giới thiệu cơ sở lưu trú phù hợp theo từng khu vực thi đấu, hạn chế việc các đoàn phải di chuyển xa. Nhiều cơ sở lưu trú tham gia chương trình hỗ trợ với mức giảm giá phòng dự kiến từ 20 - 40%, kèm các ưu đãi về dịch vụ ăn uống.

Công tác đón tiếp các đoàn tại sân bay, bến tàu và những đầu mối giao thông cũng được chuẩn bị. Đặc biệt, gần 200 tình nguyện viên được huy động từ các trường đại học, cơ sở giáo dục trên địa bàn để hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin và kết nối các đoàn trong thời gian tham dự đại hội.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ thi đấu, TP Hồ Chí Minh còn tạo điều kiện để vận động viên, huấn luyện viên và phóng viên báo chí tham quan miễn phí các bảo tàng, đơn vị nghệ thuật, cơ sở thể thao công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Hệ thống 25 bảo tàng cùng các đơn vị nghệ thuật được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm văn hóa, giúp các đoàn hiểu thêm về lịch sử, con người và sự phát triển của thành phố.

Bảo đảm ANTT từng địa điểm, tuyến đường

Cùng với công tác tổ chức chuyên môn và hậu cần, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông được TP Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Với nhiều môn thi đấu diễn ra tại các địa điểm khác nhau, lượng vận động viên, đại biểu, cổ động viên và phương tiện tăng cao, công tác bảo đảm an toàn đòi hỏi sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Đoàn thể thao Công an nhân dân tham gia Đại hội.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm ANTT trong suốt thời gian diễn ra đại hội theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố. Trên cơ sở kế hoạch chung, Công an thành phố xây dựng phương án cụ thể đối với từng môn thi đấu, từng địa điểm, phù hợp với tính chất hoạt động và điều kiện thực tế. Trọng tâm là bảo đảm ANTT bên trong và khu vực xung quanh địa điểm tổ chức; an toàn trên các tuyến đường di chuyển, phòng cháy, chữa cháy tại nhà thi đấu, cơ sở lưu trú và những khu vực liên quan.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông, một số tuyến đường, khu vực có thể phát sinh ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của các đoàn thể thao cũng như sinh hoạt thường ngày của người dân.

Đối với những môn thi đấu sử dụng đường giao thông, lực lượng Công an sẽ phối hợp với Ban Tổ chức và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân luồng, điều tiết phù hợp, tạo thuận lợi cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và lực lượng phục vụ di chuyển đúng lịch trình.

Đại tá Trần Hồng Minh cũng đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin phân luồng, điều tiết giao thông và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, công tác y tế, sơ cấp cứu, xử lý tình huống phát sinh và kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống, lưu trú cũng được Ban Tổ chức quan tâm. Đây là những điều kiện cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại biểu và khán giả trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh cùng nhiều đài truyền hình trên cả nước.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Lễ khai mạc có các nghi thức diễu hành, rước cờ Tổ quốc, rước cờ đại hội và thắp sáng đài lửa. Chương trình nghệ thuật quy tụ hơn đông đảo nghệ sĩ chuyên và không chuyên cùng các vận động viên biểu diễn, với hai hình tượng xuyên suốt là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn với sự tham gia của 21 vận động viên ưu tú. Hơn 100 vận động viên khác sẽ tham gia hộ tống, trình diễn bằng thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước, Flyboard, dù lượn và các phương tiện chuyên dụng. Công tác bảo đảm an toàn đường thủy được xây dựng cụ thể, gồm kiểm soát vùng nước, bố trí phao báo hiệu, phân luồng từ xa và túc trực tàu cứu hộ.

Giám đốc Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đăng cai đại hội thể thao toàn quốc không chỉ là niềm vinh dự mà còn thể hiện trách nhiệm của thành phố với vai trò là đô thị lớn, trung tâm kinh tế, văn hóa và thể thao của cả nước. Vì vậy, công tác chuẩn bị đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương cùng sự chung tay của toàn xã hội.