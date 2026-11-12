TP. Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước

Quy tụ những tài năng thể thao xuất sắc cả nước

Họp báo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Sáng 12/11, tại buổi họp báo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Ban Tổ chức thông tin về quy mô, chương trình thi đấu cùng công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với 36 đoàn thể thao đến từ 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia và khoảng 200.000 lượt đại biểu, khách mời, cổ động viên, du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Đại hội tổ chức 48 môn thể thao, 63 phân môn với 973 nội dung thi đấu, gồm những môn Olympic, ASIAD, SEA Games và thể thao dân tộc. Bên cạnh các môn truyền thống, chương trình còn có thể thao điện tử, Pickleball và võ thuật tổng hợp.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn; lễ bế mạc ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Một số môn, nội dung thi đấu được tổ chức trước lễ khai mạc.

TP. Hồ Chí Minh đảm nhận phần lớn nội dung thi đấu tại hệ thống công trình thể thao hiện có như Sân vận động Thống Nhất, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, Nhà thi đấu Nguyễn Du, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương và những địa điểm chuyên biệt. Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Khánh Hòa phối hợp tổ chức một số môn theo phân công.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, sau 20 năm, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc, khẳng định vị thế của một trung tâm thể thao lớn của cả nước.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, điểm mới quan trọng của Đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, đặt ra yêu cầu đánh giá lại thực trạng phát triển thể thao, chất lượng đào tạo và nguồn lực vận động viên.

Đặc biệt, ngành thể thao định hướng chuyển từ đánh giá thành tích chủ yếu dựa trên số lượng huy chương sang chú trọng chất lượng chuyên môn, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế. Kết quả Đại hội sẽ góp phần phát hiện tài năng trẻ, xác định môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị lực lượng hướng tới Olympic 2028, ASIAD 2030.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng trọng tài, tăng cường ứng dụng công nghệ, giám sát chuyên môn, bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong điều hành thi đấu. Mọi thành tích phải phản ánh đúng năng lực vận động viên, góp phần xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp, lành mạnh.

Lan tỏa tinh thần ngày hội thể thao trong Nhân dân

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi họp báo

Với vai trò đăng cai chính, TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ban Tổ chức cùng những địa phương liên quan hoàn thiện điều kiện phục vụ Đại hội theo phương châm “An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả”.

Trọng tâm là rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị chuyên môn, chuẩn bị phương án hậu cần, lưu trú, giao thông, y tế, an ninh, an toàn và phòng, chống doping. Thành phố ưu tiên tận dụng công trình thể thao hiện có, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định, việc đăng cai Đại hội không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để thành phố đóng góp vào sự phát triển của thể thao nước nhà, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân.

Thành phố mong muốn Đại hội không đơn thuần là những cuộc tranh tài xác định thành tích mà thực sự trở thành ngày hội lan tỏa tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết; tôn vinh ý chí, nghị lực cùng những giá trị nhân văn tốt đẹp của thể thao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc đưa Đại hội đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh kết quả thi đấu, báo chí cần lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về vận động viên, huấn luyện viên, những nỗ lực thầm lặng phía sau thành tích và tình cảm của người hâm mộ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp báo

Thông qua hoạt động truyền thông, thành phố kỳ vọng tạo không khí sôi nổi, cổ vũ phong trào thể dục, thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức thi đấu, thành phố chú trọng kết nối Đại hội với hoạt động văn hóa, du lịch, giới thiệu điểm đến, sản phẩm đặc trưng và những thiết chế văn hóa tiêu biểu.

Với lượng đại biểu, cổ động viên, du khách dự kiến đến theo dõi Đại hội, sự kiện còn mở ra cơ hội thúc đẩy nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm, góp phần phát triển dịch vụ và gia tăng hiệu quả kinh tế từ hoạt động thể thao.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ được sơ duyệt ngày 17/11, tổng duyệt ngày 19/11 trước khi chính thức diễn ra vào ngày 21/11.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là dịp đánh giá chất lượng thể thao thành tích cao Việt Nam mà còn tạo cơ hội để TP. Hồ Chí Minh khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn, phát huy hiệu quả thiết chế thể thao, lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức hút của thành phố.