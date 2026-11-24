TP. Hồ Chí Minh: Rực sáng đêm pháo hoa mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Tối 24/11, hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại các khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh, đón màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) với 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp, 60 giàn tầm thấp G25 và 30 giàn tầm thấp DBG; khu vực Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) với 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp G25; Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) với 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp G25. Chương trình tại cả 3 địa điểm diễn ra đồng thời trong 15 phút, từ 21h đến 21h15' ngày 24/11. Kinh phí tổ chức được bảo đảm từ nguồn xã hội hóa bắn pháo hoa của Thành phố.
Để bảo đảm an toàn, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa; bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển pháo, tại các điểm bắn và khu vực người dân tập trung theo dõi.
Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tăng cường lực lượng trên các tuyến đường vận chuyển pháo và khu vực tổ chức bắn. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng thông báo và tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực Nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ; tổ chức phân luồng giao thông, giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng hoạt động của phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh các điểm bắn từ 20h30' đến 21h30' ngày 24/11.
Không khí háo hức hiện rõ trên gương mặt nhiều người tham dự. Không ít người tranh thủ ghi lại hình ảnh thành phố về đêm, chuẩn bị điện thoại, máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.
Từ những hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong ngày đến màn trình diễn pháo hoa vào buổi tối, TP. Hồ Chí Minh đã tạo nên một ngày hội nhiều màu sắc, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-ruc-sang-dem-phao-hoa-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-482512.html