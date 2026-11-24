Tối 24/11, không khí tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh trở nên sôi động khi người dân và du khách đổ về các địa điểm có thể quan sát màn trình diễn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) với 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp, 60 giàn tầm thấp G25 và 30 giàn tầm thấp DBG; khu vực Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) với 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp G25; Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) với 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp G25. Chương trình tại cả 3 địa điểm diễn ra đồng thời trong 15 phút, từ 21h đến 21h15' ngày 24/11. Kinh phí tổ chức được bảo đảm từ nguồn xã hội hóa bắn pháo hoa của Thành phố.

Để bảo đảm an toàn, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa; bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển pháo, tại các điểm bắn và khu vực người dân tập trung theo dõi.

Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tăng cường lực lượng trên các tuyến đường vận chuyển pháo và khu vực tổ chức bắn. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng thông báo và tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực Nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ; tổ chức phân luồng giao thông, giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng hoạt động của phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh các điểm bắn từ 20h30' đến 21h30' ngày 24/11.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại khu vực công viên bờ sông Sài Gòn, phía đối diện khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), nhiều người dân có mặt từ sớm để tìm vị trí thuận lợi theo dõi chương trình. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách cùng hướng về khu vực trận địa pháo hoa, chờ đợi thời khắc khai hỏa.

Không khí háo hức hiện rõ trên gương mặt nhiều người tham dự. Không ít người tranh thủ ghi lại hình ảnh thành phố về đêm, chuẩn bị điện thoại, máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, công tác chuẩn bị cho màn trình diễn đã được triển khai với quy mô lớn. Theo kế hoạch, đây là điểm bắn này có 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 20 giàn hỏa thuật.

Đúng 21 giờ, những loạt pháo hoa đầu tiên đồng loạt vút lên bầu trời, mở màn cho chương trình trình diễn ánh sáng được người dân mong đợi.

Từng chùm pháo bung nở trên nền trời đêm, tạo thành những quầng sáng rực rỡ với nhiều sắc màu, phản chiếu xuống mặt sông Sài Gòn.

Từng chùm pháo bung nở trên nền trời đêm, tạo thành những quầng sáng rực rỡ với nhiều sắc màu...

Những bông pháo tầm cao liên tiếp bung nở, tạo hình thành những đóa hoa ánh sáng khổng lồ, trong khi các loạt pháo tầm thấp nối tiếp nhau, tạo nên những dải sáng rực rỡ.

Một em nhỏ được mẹ chụp lại khoảnh khắc bên những chùm pháo hoa rực sáng giữa bầu trời.

Nhiều cặp đôi cũng tranh thủ check-in dưới pháo hoa trong Ngày Văn hoá Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Tiếng pháo vang lên hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ của người dân và du khách đứng hai bên bờ sông. Nhiều gia đình cùng nhau thưởng thức khoảnh khắc đặc biệt của đêm hội.

Mỗi đợt pháo hoa khép lại là một khoảng lặng ngắn trước khi bầu trời tiếp tục bừng sáng bởi những chùm pháo mới.

Bầu trời TP. Hồ Chí Minh được thắp sáng trong tiếng reo vui và sự phấn khởi của đông đảo người dân.

Nhiều người hướng điện thoại lên cao ghi lại toàn bộ màn trình diễn

Đặc biệt, những loạt pháo hoa cuối cùng với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ đã tạo nên điểm nhấn cho chương trình.

Màn trình diễn pháo hoa không chỉ mang đến không gian giải trí cho người dân trong ngày nghỉ lễ mà còn góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Từ những hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong ngày đến màn trình diễn pháo hoa vào buổi tối, TP. Hồ Chí Minh đã tạo nên một ngày hội nhiều màu sắc, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.