TP Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu trong Ngày Văn hóa Việt Nam
Phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hệ thống pano, áp phích, màn hình LED tuyên truyền về Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Không gian đô thị được trang hoàng sinh động, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong các tầng lớp nhân dân.
Ngày 24/11, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lan tỏa tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng và địa điểm văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành một trong những điểm nhấn với diện mạo rực rỡ, nổi bật bởi hệ thống pano, áp phích và màn hình LED được bố trí tại nhiều vị trí.
Dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, các bảng tuyên truyền với màu sắc bắt mắt, nội dung và hình ảnh mang thông điệp về văn hóa Việt Nam tạo nên không gian sinh động giữa trung tâm thành phố. Những màn hình LED cỡ lớn liên tục trình chiếu các thông điệp hưởng ứng ngày văn hóa, góp phần đưa hình ảnh, giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với người dân và du khách.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/tp-ho-chi-minh-ruc-ro-sac-mau-trong-ngay-van-hoa-viet-nam-210751.html