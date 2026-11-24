Video: Người dân TP Hồ Chí Minh hào hứng trải nghiệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày 24/11, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lan tỏa tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng và địa điểm văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành một trong những điểm nhấn với diện mạo rực rỡ, nổi bật bởi hệ thống pano, áp phích và màn hình LED được bố trí tại nhiều vị trí.

Dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, các bảng tuyên truyền với màu sắc bắt mắt, nội dung và hình ảnh mang thông điệp về văn hóa Việt Nam tạo nên không gian sinh động giữa trung tâm thành phố. Những màn hình LED cỡ lớn liên tục trình chiếu các thông điệp hưởng ứng ngày văn hóa, góp phần đưa hình ảnh, giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với người dân và du khách.

Dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh, các bảng tuyên truyền với màu sắc bắt mắt, nội dung và hình ảnh mang thông điệp về văn hóa Việt Nam.

Không chỉ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều tuyến đường và khu vực trung tâm cũng được trang trí bằng pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

Sự đồng bộ trong trang trí tạo nên diện mạo đô thị nổi bật, đồng thời thể hiện tinh thần hưởng ứng ngày hội văn hóa trên toàn thành phố.

Trong không gian rực rỡ sắc màu, người dân và du khách có dịp dạo phố, tham quan, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Các hoạt động tuyên truyền trực quan không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để TP Hồ Chí Minh tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, khuyến khích người dân tham gia gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Từ những tuyến phố rực rỡ pano, áp phích đến các không gian văn hóa cộng đồng, TP Hồ Chí Minh đang lan tỏa thông điệp về một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc.

Khu vực trước Dinh Độc Lập luôn đông đúc từ sáng sớm đến chiều tối.

Du khách nước ngoài mãn nhãn trong Ngày Văn hoá Việt Nam.