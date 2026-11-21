Tối 21/11, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, mở đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức thể thao cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người hâm mộ.

Khác với không gian sân vận động truyền thống, lễ khai mạc năm nay được tổ chức bên dòng sông Sài Gòn, kết hợp sân khấu ngoài trời, mặt nước và không gian trên cao, tạo nên bức tranh nghệ thuật, thể thao giàu màu sắc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương châm đuốc khai mạc đại hội

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa truyền thống được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, qua những địa danh mang dấu ấn lịch sử như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ, khu vực Ba Son trước khi tiến về sân khấu chính.

Hành trình rước đuốc có sự tham gia của 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn thể thao dự Đại hội, cùng 10 vận động viên tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh.

Khoảnh khắc ngọn đuốc đại hội rực sáng tại lễ khai mạc

Các đội hình thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước kết hợp biểu diễn Flyboard, dù lượn tạo nên những màn trình diễn đặc sắc trên mặt nước và không gian trên cao. Sự kết hợp giữa chuyển động thể thao, âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng mang đến không khí sôi động cho đêm khai mạc.

Mô tô nước kết hợp biểu diễn Flyboard, dù lượn tạo nên những màn trình diễn đặc sắc trên sông Sài Gòn

Nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội là khoảnh khắc mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của các thế hệ vận động viên Việt Nam.

Chương Vươn vai Phù Đổng tại lễ khai mạc

Chương trình nghệ thuật khai mạc quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia biểu diễn, với hai chương chủ đạo “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Chương “Những dòng sông hội tụ” lấy hình tượng dòng sông làm mạch cảm xúc xuyên suốt, tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam qua sáu cảnh diễn “Giọt nguồn”, “Xuôi dòng”, “Khí phách”, “Hợp lưu”, “Đô thị bên sông” và “Vươn khơi”.

Những màn vũ đạo rực rỡ sắc màu tại lễ khai mạc

Những màn trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại khắc họa hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, giàu bản sắc, đồng thời truyền tải thông điệp về sự hội tụ, gắn kết giữa các vùng miền trên cả nước.

Tiếp nối là chương “Vươn vai Phù Đổng”, lấy hình tượng Thánh Gióng làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên. Không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động thể hiện hành trình trưởng thành của những vận động viên, từ phong trào thể thao học đường đến đấu trường chuyên nghiệp.

Lễ diễu hành của các đoàn thể thao tham dự đại hội

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, màn diễu hành của 36 đoàn thể thao đại diện 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an, Quân đội tạo nên không khí trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và quyết tâm thi đấu.

Các nghi thức rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài góp phần khẳng định tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, khát vọng cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Lễ khai mạc rực rỡ sắc màu bên sông Sài Gòn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao tranh tài ở 48 môn, với 973 bộ huy chương.

Không chỉ là sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước, Đại hội còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện những tài năng bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường khu vực và quốc tế.

Khu vực sông Sài Gòn rực rỡ trong đêm khai mạc

Đêm khai mạc ghi dấu ấn với hình ảnh dòng sông Sài Gòn rực rỡ sắc màu, nơi nghệ thuật, thể thao và công nghệ cùng hội tụ. Từ không gian đặc biệt ấy, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vinh quang tiếp tục được lan tỏa, mở ra một kỳ Đại hội giàu cảm hứng, hướng tới những thành tích mới của thể thao Việt Nam.