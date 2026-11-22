Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Sắc màu Văn hóa phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh.

Gắn sinh hoạt văn hóa với chăm lo đời sống người dân

Nhiều phường ở TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong hai ngày 21 - 22/11. Tại phường Long Bình (TP Hồ Chí Minh) các gia đình cùng xem trình diễn trang phục truyền thống, tìm hiểu nhạc cụ dân tộc và sản phẩm thủ công. Tại phường Hiệp Bình, các đoàn thể khu phố và nhà hảo tâm cùng chăm lo cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tại phường Tăng Nhơn Phú, đông đảo du khách và người dân được trải nghiệm và tham quan Không gian văn hoá Hồ Chí Minh...

Tại Khu đô thị Vinhomes Grand Park (phường Long Bình), đông đảo người dân thích thú với những tiết mục múa, tam ca và tốp ca mở màn Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần thứ nhất. Khi sân khấu chuyển sang phần thi của các trường học, các thầy cô lần lượt trình diễn áo dài và trang phục truyền thống của các dân tộc cũng khiến nhiều người dân hiểu hơn về sắc màu văn hoá Việt Nam từ các trang thực.

Rời khu vực sân khấu, người dân có thể ghé khu trải nghiệm nhạc cụ dân tộc và gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ; đồng thời chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân phường Long Bình thưởng thức những màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào tối 21/11.

Chị Nguyễn Thu Trinh, ngụ phường Long Bình, cho biết chị rất thích cách địa phương kết hợp hoạt động văn hóa với Ngày hội Đại đoàn kết để người dân có thêm không gian vui chơi, giải trí dịp cuối tuần. Qua các tiết mục và phần giới thiệu trang phục, các con của chị cũng biết thêm về những loại hình nghệ thuật và nét riêng trong cách ăn mặc của các dân tộc Việt Nam. Với chị Trinh, ngày hội cũng là dịp để các thành viên trong gia đình dành thời gian dành cho nhau. Sau khi tham gia các hoạt động, cả nhà còn có dịp cùng đi xem pháo hoa vào buổi tối.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết địa phương cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam bằng việc tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động. Phường chọn khu dân cư làm nơi duy trì sinh hoạt văn hóa, đồng thời gắn việc gìn giữ di sản với giáo dục và phát triển du lịch.

Dịp này, phường trao thư viện văn hóa số cho bảy trường công lập và giới thiệu chương trình du lịch “Long Bình - Ký sự đất phương Nam”. Với hình ảnh và tư liệu trong thư viện, giáo viên có thêm học liệu để giới thiệu về địa phương, còn học sinh có thể tìm hiểu các di tích trước khi đến tham quan.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận được các phần quà ý nghĩa tại phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh.

Tại phường Hiệp Bình, khu phố 46 lại chọn hoạt động chăm lo cho các hộ khó khăn để hưởng ứng ngày hội. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Bí thư Chi bộ khu phố 46 (phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh) cho biết cấp ủy, khu phố, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể phối hợp với nhà hảo tâm Nguyễn Thị Trúc Linh đã trao 140 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần trị giá 400.000 đồng, tổng kinh phí 56 triệu đồng.

Việc huy động nguồn lực ngay tại địa bàn giúp khu phố có thêm điều kiện hỗ trợ các hộ dân đang gặp khó khăn. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỉ niệm Ngày văn hoá Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chăm lo toàn diện

Ở phường Phước Long, UBND phường phối hợp với các đơn vị để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa như diễu hành đoàn xe hoa đi qua các tuyến đường lớn để tuyên truyên về tinh thần đoàn kết hay người dân có thể xem hình ảnh, tư liệu lịch sử và tìm hiểu các giá trị văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ tại khu vực triển lãm.

Sau phần lễ, chương trình văn nghệ và Lễ hội Ẩm thực chay Đại đoàn kết tiếp tục thu hút người dân địa phương tham gia. Năm nay, phường tổ chức hoạt động ẩm thực để bà con có dịp giao lưu và góp quỹ thực hiện công trình của Mặt trận phường. Dịp này, HĐND phường Phước Long cũng trao 30 phần quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân tham quan tại các triển lãm giới thiệu về các loại hình văn hoá, nghệ thuật, du lịch của địa phương.

Ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Long cho biết, phường ghi nhận những kết quả của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác an sinh và chăm lo đời sống tinh thần cho người dân. Sắp tới, Phường cũng đề nghị Mặt trận tiếp tục phối hợp với các đơn vị, vận động người dân tham gia những phần việc chung ngay tại nơi ở.

Tại phường Thủ Đức, khu phố 46 chọn Đình Trường Thọ - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, làm nơi tổ chức ngày hội. Tại đây, đông đảo người dân và du khách được tham gia trò chơi dân gian và dùng bữa cơm đại đoàn kết. Khu phố này cũng cũng tổ chức khám sức khỏe, tư vấn pháp luật và đưa vào sử dụng một phòng đọc sách cho người dân, học sinh địa phương hưởng thụ.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thủ Đức, cho biết phường đã phối hợp lập các tổ công tác đến từng hộ để nghe kiến nghị và kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Theo đó, việc tặng phòng đọc sách, bố trí Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại ga metro Thủ Đức cũng giúp người dân ở nhiều lứa tuổi có thêm cơ hội tiếp cận các tư liệu văn hóa, lịch sử và từng bước nâng cao văn hoá đọc tại địa phương.

UBND phường Tăng Nhơn Phú tổ chức Lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trong khi đó, ghi nhận tại phường Tăng Nhơn Phú, du khách và người dân khi đến Đường sách Thủ Đức có thêm một điểm dừng văn hoá là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tại đây, phường trưng bày và giới thiệu tại những hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc bố trí công trình văn hoá ý nghĩa ngay tại đường sách giúp người dân, nhất là học sinh, có thể tiếp cận tư liệu lịch sử trong những buổi đọc sách hoặc tham quan.

Người dân và du khách có thể tìm hiểu thêm thông tin về Bác Hồ kính yêu trong Không gian văn hoá Hồ Chí Minh mới được ra mắt tại Đường sách Thủ Đức.

Ông Hồ Bửu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú cho biết, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ góp phần lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tạo nên một địa chỉ sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục truyền thống, góp phần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung.

Các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống được giới thiệu đến người dân tại không gian công cộng ở phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại 168 phường, xã, đặc khu, với trọng tâm là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Các địa phương tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội sách và trải nghiệm di sản tại trường học, khu dân cư và không gian công cộng. Trong tuần cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát và rạp xiếc do nhà nước quản lý miễn hoặc giảm giá vé để người dân có thêm cơ hội tham gia.

Tiết mục pha trà là một trong những hoạt động giới thiệu nét văn hóa Việt tại các địa phương trong ngày hội.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, TP Hồ Chí Minh triển khai chuỗi hoạt động kết hợp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 - 24/11. Các hoạt động nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa Thành phố.

Theo ông, mỗi chương trình, mỗi sự kiện tại cơ sở mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và huy động được sức dân. Khi người dân cùng góp công, góp sức và tham gia các hoạt động chung, khu phố có thêm điều kiện duy trì các mô hình chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn tốt hơn và thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Ông đề nghị Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên lắng nghe nguyện vọng của người dân, gắn xây dựng đời sống văn hóa với chăm lo an sinh và sức khỏe cộng đồng.