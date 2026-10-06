TP. Hồ Chí Minh: Rèn bản lĩnh người lính Cảnh vệ qua hội thao bắn súng

Chiều 6/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức thi đấu môn bắn súng trong khuôn khổ Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Lãnh đạo Phòng Cảnh vệ miền Nam theo dõi thi đấu môn bắn súng

Môn bắn súng được tổ chức với 3 nội dung: Bắn cơ bản 5 viên dành cho nữ; bắn nhanh 5 viên trong 12 giây dành cho chỉ huy cấp đội; bắn nhanh 5 viên trong 12 giây đồng đội nam.

Ở từng nội dung, các vận động viên phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, sự tập trung, khả năng làm chủ tâm lý. Đối với phần thi đồng đội, bên cạnh kỹ năng cá nhân, sự phối hợp, tinh thần gắn kết giữa các cán bộ, chiến sĩ cũng là yếu tố quan trọng.

Các vận động viên tham dự thi đấu môn bắn súng

Đối với lực lượng Cảnh vệ, huấn luyện, rèn luyện kỹ năng bắn súng gắn trực tiếp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, hội thao không chỉ tạo sân chơi giao lưu mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật và khả năng phối hợp trong xử lý các tình huống nghiệp vụ.

Thông qua thi đấu, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, kiểm tra kỹ năng được rèn luyện trong quá trình công tác, đồng thời nâng cao thể lực, tâm lý trong môi trường có yêu cầu tập trung cao.

Nữ vận động viên tham dự thi đấu môn bắn súng

Thành tích các vận động viên đạt được

Tuần lễ giao lưu văn hóa, thể thao Phòng Cảnh vệ miền Nam diễn ra từ ngày 5-9/10 với 5 môn thi đấu: kéo co, bóng bàn, bắn súng, bóng chuyền và pickleball. Các hoạt động hướng tới đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu, đoàn kết và tinh thần đồng đội giữa cán bộ, chiến sĩ.

Việc kết hợp hoạt động thể thao với rèn luyện những kỹ năng sát yêu cầu công tác cũng góp phần nâng cao thể lực, bản lĩnh và khả năng phối hợp của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn các đối tượng cảnh vệ và các sự kiện quan trọng được giao.