TP. Hồ Chí Minh: Rà soát vốn đầu tư công, hoàn thiện hồ sơ dự án hạ tầng quan trọng

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, qua rà soát nhu cầu vốn, tiến độ thực hiện và điều kiện giải ngân, có 8 dự án dự kiến đủ khả năng tiếp nhận vốn bổ sung trong năm 2026, chủ yếu phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạm ứng xây lắp.

TP. Hồ Chí Minh rà soát nguồn vốn đầu tư công, hoàn thiện hồ sơ các dự án giao thông, cấp nước và cải tạo môi trường, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư

Những dự án này thuộc lĩnh vực giao thông, đường sắt đô thị, cải tạo môi trường và thoát nước, với thời điểm giải ngân dự kiến tập trung trong tháng 12/2026.

Trên cơ sở đánh giá tiến độ, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố đề xuất chuyển nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công sang kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026. Đối với phần dự toán chưa bố trí, cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý, chuyển nguồn sang năm 2027 theo quy định.

Việc bổ sung vốn cần căn cứ mức độ sẵn sàng của từng dự án, nhất là thủ tục quyết định đầu tư, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và điều kiện thanh toán. Nguồn lực phải được bố trí phù hợp tiến độ thực tế, tránh phân bổ vốn khi dự án chưa đủ điều kiện triển khai.

Cùng với việc rà soát nguồn vốn, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ ba dự án hạ tầng liên quan đến kết nối giao thông, bảo đảm nguồn nước và cải tạo môi trường đô thị.

Đối với dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu, dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, nội dung cần làm rõ gồm quy mô công trình, giải pháp kỹ thuật, phương án thi công, nguồn lực thực hiện và sự cần thiết của những đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hồ sơ cũng cần bổ sung ý kiến cơ quan chuyên ngành, phương án thanh toán và khả năng cân đối nguồn lực.

Dự án Hồ chứa nước Sông Ray 2 được nghiên cứu nhằm bổ sung nguồn nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng và góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho khu vực. Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cần đánh giá đầy đủ khả năng cấp nước, an toàn hồ đập, tác động đến vùng hạ du, môi trường, đồng thời làm rõ phạm vi sử dụng đất và phương án quản lý, vận hành lâu dài.

Với dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng tại phường Tân Sơn, nội dung đề xuất điều chỉnh theo hướng chuyển từ phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng sang đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, cải tạo môi trường. Dự án hướng tới khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát nước và cải thiện điều kiện sống của người dân.

Phương án đầu tư cần làm rõ quy mô, công tác bồi thường và hiệu quả thoát nước trong mối liên hệ với hệ thống thoát nước khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, rạch Tham Lương, bảo đảm tính đồng bộ với những công trình kết nối.

Theo Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Công Danh, Sở Tài chính cần tiếp tục cập nhật khả năng giải ngân, điều kiện bố trí vốn và tiến độ hoàn thiện thủ tục từng dự án, làm cơ sở tham mưu UBND thành phố trình HĐND xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đối với ba dự án hạ tầng, cơ quan chức năng và chủ đầu tư phải rà soát đầy đủ căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thống nhất mục tiêu, phạm vi, quy mô, nguồn lực và tiến độ thực hiện.

Riêng những dự án đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ cần có bảng đối chiếu trước và sau điều chỉnh, giải trình rõ nguyên nhân, sự cần thiết và tác động của từng nội dung thay đổi.

Các cơ quan liên quan cần tổng hợp đầy đủ ý kiến thẩm định chuyên ngành, xác định nội dung cần bổ sung, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, bảo đảm hồ sơ được gửi đúng thời hạn để Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra trước khi trình HĐND thành phố xem xét theo quy định.