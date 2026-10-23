Theo dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tính đến ngày 13/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có 168 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô vượt mức quy định đã điều chỉnh giảm quy mô. Trong đó, 154 cơ sở có quy mô trên 70 trẻ và 14 cơ sở có quy mô trên 100 trẻ đã giảm xuống dưới 70 trẻ.

TP. Hồ Chí Minh rà soát quy mô cơ sở giáo dục mầm non độc lập

Tuy nhiên, vẫn còn 72 cơ sở có từ 71 - 100 trẻ chưa giảm quy mô theo yêu cầu. Trong số này, 24 cơ sở giữ nguyên quy mô; 8 cơ sở trước đây có từ 101 - 200 trẻ đã giảm xuống còn 71 - 100 trẻ; 40 cơ sở mới phát sinh tình trạng vượt quy mô trên 70 trẻ. Đáng chú ý, thành phố còn 15 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô trên 100 trẻ, vượt quy định về số lượng trẻ đối với loại hình cơ sở này.

Bên cạnh đó, một số cơ sở chưa cập nhật thông tin, chuẩn hóa đầy đủ dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, gồm tên gọi, loại hình và quy mô hoạt động.

Trước thực trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh quy mô hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn; đối chiếu hồ sơ pháp lý, quyết định cho phép thành lập, hoạt động theo quy định và bảo đảm các điều kiện an toàn cho trẻ.

Các địa phương cần xác định cụ thể từng cơ sở vượt quy mô cho phép; phân loại mức độ vi phạm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và yêu cầu khắc phục đối với từng trường hợp. Đồng thời, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm, không để kéo dài hoặc tái diễn.

Đối với các cơ sở vượt quy mô, cần yêu cầu xây dựng phương án, lộ trình khắc phục cụ thể, phù hợp quy định pháp luật; điều chỉnh quy mô và tổ chức hoạt động đúng điều kiện được cấp phép, không để tiếp tục tuyển sinh, nhận trẻ vượt quá quy mô cho phép.

Sở cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện tổ chức hoạt động theo quy định. Những nguy cơ mất an toàn phải được kịp thời chấn chỉnh, xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.