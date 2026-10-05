TP. Hồ Chí Minh: Rà soát, lên kế hoạch xử lý tận gốc các điểm ngập nước do mưa trên toàn địa bàn thành phố

Tình trạng ngập nước do mưa diễn ra trên đường Đình Phong Phú vào chiều tối 30/9. Ảnh: Quang Phương

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 537/KH-UBND về Giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm giải quyết cơ bản các vị trí ngập đô thị (do mưa) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là khu vực trung tâm, các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông chính,…

Đồng thời, nâng cao khả năng phòng chống nước và tiêu thoát nước cho khu vực thành phố theo từng lưu vực, tiểu lưu vực thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; đồng bộ quy hoạch thủy lợi, phòng chống thiên tai - hạ tầng tiêu thoát nước - phát triển đô thị.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các phường, xã các cơ quan, đơn vị liên quan phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả; xác định rõ lộ trình, giải pháp thực hiện theo từng tháng, từng quý, từng năm. Kế hoạch phải triển khai rõ ràng, mục tiêu phải được quán triệt sâu sắc, thống nhất theo nhận thức và hành động, không để kéo dài.

Đồng thời thực hiện theo phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Phải thay đổi tư duy, cách làm mới, đặc biệt quan tâm đến hiệu quả nguồn lực đầu tư, tập trung giải quyết chấm dứt tình trạng các dự án kéo dài, chưa hoàn thành gây lãng phí...

Theo kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước giai đoạn 2026-2030, UBND TP.HCM đặt mục tiêu cơ bản giải quyết các vị trí ngập nước, trước hết tập trung khu vực trung tâm, nơi dân cư tập trung đông, khu công nghiệp và các đường giao thông chính.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026-2027 là rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng thoát nước và phân tích nguyên nhân gốc rễ gây ngập. Thành phố sẽ xác định các điểm nghẽn để có phương án xử lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư. Các vấn đề cần rà soát gồm những đoạn thoát nước bị thu hẹp, mất độ dốc do sụt lún, bồi lắng làm giảm khả năng dẫn nước hoặc cửa xả bị ảnh hưởng khi triều cao...

Trong giai đoạn này, thành phố dự kiến triển khai 54 dự án với tổng mức đầu tư hơn 69.348 tỷ đồng, giải quyết 33 vị trí ngập. Trong đó, năm 2026 có 9 dự án, tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng, giải quyết 3 vị trí ngập gồm đường Phan Văn Hớn, Bình Quới và quốc lộ 51 giao Huỳnh Thúc Kháng.

Người dân di chuyển vất vả trên đường Phan Huy Ích tối 30/9. Ảnh: Huế Xuân

Năm 2027 có 45 dự án, tổng mức đầu tư hơn 62.197 tỷ đồng, giải quyết 30 vị trí. Sáu khu vực ngập nặng được xác định cần tập trung đẩy nhanh xử lý gồm Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, khu vực Gò Vấp cũ và sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Văn Quá, Quốc lộ 13 - khu vực Bình Dương cũ và quốc lộ 51 - khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Cũng theo kế hoạch, giai đoạn năm 2028-2030, dự kiến triển khai thêm 33 dự án, tổng mức đầu tư hơn 72.992 tỷ đồng, giải quyết 17 vị trí ngập. Trong giai đoạn này sẽ phát triển hệ thống thoát nước thông minh, sử dụng dữ liệu mưa, triều, mực nước, cống, van và trạm bơm theo thời gian thực để hỗ trợ vận hành. Bổ sung hồ điều tiết và bể chứa nước ngầm dưới công viên, trường học, sân thể thao, bãi đỗ xe và các không gian công cộng.