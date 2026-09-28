TP Hồ Chí Minh rà soát điểm yếu sau diễn tập an ninh mạng

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ bế mạc.

Ngày 28/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổng kết chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026. Chương trình do Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và các đơn vị chuyên môn, diễn ra liên tục từ ngày 24 đến ngày 28/9.

Đợt diễn tập được triển khai trên ba hệ thống đang vận hành, gồm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng thuộc Sở Y tế và hệ thống thông tin dịch vụ cấp nước Sài Gòn. Lực lượng tham gia chia thành đội tấn công và đội phòng thủ để kiểm tra khả năng phát hiện điểm yếu, xử lý tình huống và phối hợp ứng cứu giữa các đơn vị.

Theo ban tổ chức, quá trình kiểm thử đã giúp các đơn vị nhận diện những điểm yếu tiềm ẩn trên các hệ thống mục tiêu. Đội ngũ kỹ thuật đồng thời thực hành phát hiện dấu hiệu tấn công, khoanh vùng, xử lý sự cố và rà soát cách phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành với lực lượng chuyên trách.

Kết thúc diễn tập, đội Phòng An ninh mạng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai được xếp hạng I; đội Trường Đại học Công nghệ thông tin hạng II; đội Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hạng III. Ba đội nhận giải Khuyến khích đến từ Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ tin học HPT và Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh.

Tại lễ bế mạc, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, ghi nhận tinh thần làm việc của các lực lượng trong 5 ngày diễn tập. Ông nhấn mạnh kết quả quan trọng không dừng ở việc hoàn thành chương trình, mà phải được sử dụng để nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố thực tế.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, trao giải cho các đội đoạt giải.

“Diễn tập thì như làm thật, mà khi có sự cố xảy ra thì phải coi như diễn tập”, Đại tá Lê Công Anh nói. Theo ông, các đơn vị cần đánh giá thực chất những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ hạn chế về con người, quy trình và hệ thống để rút kinh nghiệm.

TP Hồ Chí Minh diễn tập thực chiến bảo vệ an ninh mạng

Từ ngày 24 - 28/9, TP Hồ Chí Minh diễn tập ứng phó tấn công mạng trên các hệ thống phục vụ cấp nước, giáo dục và y tế. Hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phát hiện, xử lý sự cố và duy trì các dịch vụ thiết yếu.

Đại tá Lê Công Anh cũng cho biết, chương trình an ninh mạng năm 2026 có ba cấu phần. Phần diễn tập thực chiến đã hoàn thành; hai phần còn lại là đào tạo, nâng cao năng lực và rà quét mã độc. Ông đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì tham mưu triển khai, hoàn thành hai nội dung này trong năm 2026.

Đối với các đơn vị quản lý và vận hành hệ thống, ông yêu cầu đối chiếu khuyến nghị của cả đội tấn công lẫn đội phòng thủ để tiếp tục rà soát, cập nhật quy trình và xử lý lỗ hổng. Riêng 7 khuyến nghị do đội phòng thủ nêu ra cần được xem xét trên cả ba phương diện: Quy trình, con người và công nghệ.

Các đội đoạt giải tại chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026.

Theo Đại tá Lê Công Anh, thiết bị và giải pháp kỹ thuật chỉ phát huy hiệu quả khi có người đủ năng lực phát hiện, xử lý và ứng cứu sự cố. Vì vậy, các sở, ngành và doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo nhân sự; Công an TP Hồ Chí Minh cũng phải tăng cường tham mưu, rà soát nguy cơ và chuẩn bị lực lượng ứng phó.