TP Hồ Chí Minh rà soát 8 dự án có khả năng giải ngân vốn đầu tư công bổ sung

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Chí Minh làm việc về phương án bổ sung vốn đầu tư công và hồ sơ các dự án hạ tầng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc về phương án bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 và tình hình chuẩn bị hồ sơ một số dự án hạ tầng trọng điểm.

Buổi làm việc do ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì, với sự tham dự của đại diện Sở Tài chính, các sở, ngành, ban quản lý dự án và chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát nhu cầu bổ sung vốn, tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và khả năng giải ngân của từng dự án.

Kết quả cho thấy có 8 dự án dự kiến đủ khả năng tiếp nhận, giải ngân vốn bổ sung. Nguồn vốn này chủ yếu phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạm ứng xây lắp.

Các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, đường sắt đô thị, cải tạo môi trường và thoát nước đô thị. Thời điểm giải ngân vốn bổ sung dự kiến tập trung trong tháng 12/2026.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố đề xuất HĐND thành phố chuyển nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công sang kỳ họp thường lệ cuối năm, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Đối với phần dự toán chưa bố trí, các cơ quan chức năng dự kiến tham mưu xử lý, chuyển nguồn sang năm 2027 theo quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị làm rõ mức độ sẵn sàng của từng dự án, nhất là thủ tục quyết định đầu tư, phương án bồi thường, điều kiện giải ngân và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Cũng trong chương trình, Ban Kinh tế - Ngân sách xem xét tình hình chuẩn bị hồ sơ ba dự án hạ tầng gồm đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu, hồ chứa nước Sông Ray 2 và xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng.

Đối với dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, các cơ quan đang nghiên cứu, rà soát nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, phương án kỹ thuật, tiến độ và nguồn lực thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT.

Trong khi đó, hồ chứa nước Sông Ray 2 đang được chuẩn bị hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư nhằm bổ sung nguồn nước, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho khu vực.

Riêng dự án cải tạo môi trường kênh Hy Vọng tại phường Tân Sơn được đề xuất điều chỉnh từ phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng sang đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và cải tạo môi trường, nhằm nâng cao khả năng thoát nước.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Công Danh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện bố trí vốn, khả năng giải ngân và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đối với phương án bổ sung kế hoạch đầu tư công, Sở Tài chính tiếp tục cập nhật tiến độ từng dự án để tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm.