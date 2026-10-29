TP Hồ Chí Minh: Ra mắt trạm tiện ích số 24/7 hỗ trợ người dân

UBND xã Hưng Long ra mắt mô hình "Trạm tiện ích số 24/7 " hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nền tảng số, thực hiện các thao tác dịch vụ công trực tuyến.

Trạm được bố trí tại trụ sở UBND xã Hưng Long, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân như màn hình cảm ứng tích hợp trợ lý công dân số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nhận diện giọng nói, camera hỗ trợ điền biểu mẫu, thiết bị in, quét và số hóa hồ sơ, cùng tủ lưu trữ hồ sơ. Hệ thống mã QR và tài liệu hướng dẫn được bố trí để người dân thuận tiện tra cứu, sử dụng.

Xã Hưng Long thực hiện nghi thức ra mắt "Trạm tiện ích số 24/7".

Thông qua mô hình, người dân có thể chủ động tìm hiểu quy trình, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thao tác trực tuyến vào thời gian phù hợp, nhất là công nhân, người lao động và những người khó sắp xếp công việc trong giờ hành chính.

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ vẫn được thực hiện theo quy trình và thời gian giải quyết của từng thủ tục hành chính.

Ông Thái Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Long, cho biết việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, sản phẩm cụ thể và kết quả có thể đo lường; qua đó đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tham mưu, phối hợp với Ngân hàng Agribank triển khai mô hình, tạo thêm địa điểm để người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng và các tiện ích số, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn.

“Trạm tiện ích số 24/7” tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng số, tra cứu thông tin và thực hiện các thao tác dịch vụ công trực tuyến ngoài giờ hành chính.

Theo ông Thái Quốc Cường, trong giai đoạn đầu, địa phương bố trí lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn người dân làm quen với thiết bị, cách truy cập và sử dụng các tiện ích. Với chức năng hỗ trợ điền biểu mẫu bằng giọng nói, người dân có thể cung cấp thông tin theo hướng dẫn của hệ thống, kiểm tra, chỉnh sửa nội dung trước khi in và hoàn thiện hồ sơ. Qua quá trình được hướng dẫn, người dân từng bước nâng cao kỹ năng, tiến tới chủ động thực hiện các thao tác trong những lần tiếp theo.

Trao đổi về công tác chuyển đổi số tại địa phương, ông Hà Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long, cho biết xã chú trọng ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính; khuyến khích cán bộ, công chức sử dụng các công cụ số và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công việc, theo dõi tiến độ và nâng cao hiệu quả giải quyết nhiệm vụ.

Địa phương cũng thành lập các đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành kỹ năng và thói quen thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Mục tiêu là giúp người dân có thể tự thao tác tại nhà hoặc tại các điểm hỗ trợ, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Theo ông Hà Tấn Lộc, trước mắt, "Trạm tiện ích số 24/7" được triển khai tại trụ sở UBND xã, tuy nhiên xã Hưng Long có diện tích hơn 3.500 ha, việc tập trung hỗ trợ tại một địa điểm có thể gây khó khăn cho người dân ở xa. Vì vậy, địa phương dự kiến từng bước bố trí thêm hai điểm hỗ trợ tại những nơi thuận tiện, có đông người dân lui tới, trong đó nghiên cứu tận dụng không gian tại các cơ sở văn hóa, thể dục thể thao tư nhân.

"Trạm tiện ích số 24/7" được bố trí trước trụ sở UBND xã Hưng Long.

Cùng với việc mở rộng các điểm tiếp cận dịch vụ số, xã Hưng Long đang triển khai các tiện ích phục vụ tra cứu thông tin địa bàn. Sau khi xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Đa Phước, Quy Đức và Hưng Long từ ngày 1/7/2025, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp các ấp và xác định ranh giới để phục vụ công tác quản lý.

UBND xã đã công khai đường dẫn tra cứu ranh giới các ấp trên Google Maps, giúp người dân sử dụng điện thoại có chức năng định vị xác định khu vực mình đang đứng. Đối với dữ liệu đất đai và địa chỉ nhà, địa phương đang tập hợp, cập nhật, làm sạch thông tin; đồng thời định hướng kết hợp việc cấp, đổi số nhà với xây dựng dữ liệu vị trí trên bản đồ số để thuận tiện cho việc tra cứu.

Ông Hà Tấn Lộc cũng cho biết, định hướng xây dựng xã Hưng Long trở thành phường đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân trong bối cảnh khối lượng công việc được phân công, phân cấp ngày càng nhiều. Do đó, cán bộ, công chức cần chủ động học tập, ứng dụng công nghệ vào nhiệm vụ chuyên môn. Việc sử dụng các công cụ số và AI phải gắn với yêu cầu thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Thời gian tới, UBND xã Hưng Long tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng "Trạm tiện ích số 24/7", ứng dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tiếp nhận phản ánh, kịp thời hỗ trợ những khó khăn phát sinh trong quá trình sử dụng. Qua đó, địa phương từng bước mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số trong cộng đồng, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cơ sở.