TP Hồ Chí Minh ra mắt Trạm Công dân số tại phường Linh Xuân

Ngày 9/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Linh Xuân đã tổ chức lễ ra mắt công trình “Trạm Công dân số” tại cổng số 3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Công trình được triển khai nhằm mang đến nhiều tiện ích về hành chính công, y tế, an sinh và thanh toán số, góp phần đưa dịch vụ số đến gần hơn với người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Trạm Công dân số Phường Linh Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, Trạm Công dân số là mô hình kết nối không gian mạng với đời sống thực tiễn, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Công trình cũng thể hiện bước chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ người dân, theo phương châm “Gần dân nhất” của lực lượng Công an nhân dân.

Với định hướng “tất cả trong một”, Trạm Công dân số tích hợp nhiều tiện ích thiết thực. Trong lĩnh vực hành chính công, người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID để thực hiện hơn 200 thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại Trạm.

Ở lĩnh vực y tế và an sinh, hệ thống hỗ trợ kiểm tra huyết áp, nhịp tim, kết nối bác sĩ từ xa và đặt mua thuốc, dược phẩm giao tận nơi. Người dân cũng có thể thanh toán tiền điện, nước, học phí thông qua các tiện ích tài chính số.

Đáng chú ý, Trạm được tích hợp nút bấm SOS, cho phép kết nối nhanh với Công an phường khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Người dân đồng thời có thể tra cứu, liên hệ thông tin cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn nơi mình sinh sống.

Chủ tịch UBND phường Linh Xuân Nguyễn Thị Kim Cúc.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Cúc, trong thời gian tới, hệ thống có thể được vận hành trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng đến tăng cường khả năng bảo mật thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn dữ liệu cho người sử dụng.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể, Đoàn Thanh niên và 18 Tổ Công nghệ số cộng đồng tích cực tham gia hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích tại Trạm.

Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng cần phát huy vai trò “đại sứ số”, tiếp tục hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, kiên trì hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận và sử dụng dịch vụ số.

Bà Cúc nhấn mạnh, sự hài lòng và những ý kiến đóng góp của người dân là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ của chính quyền.

Lãnh đạo phường Linh Xuân tham quan Trạm Công dân số.

Đối với Công an phường, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Phòng Văn hóa - Xã hội, bà đề nghị phân công nhân sự trực hỗ trợ, phối hợp bảo trì kỹ thuật, bảo đảm Trạm vận hành thông suốt 24/7, an toàn và hiệu quả.

Việc đưa Trạm Công dân số vào hoạt động tại phường Linh Xuân được kỳ vọng góp phần phổ cập kỹ năng số, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công và các tiện ích thiết yếu, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.