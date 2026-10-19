Nhằm hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với triều cường, ngày 18/10, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ra mắt Bản đồ số ứng phó triều cường, điểm ngập https://bandotrieucuong.tuoitrethanhphobac.vn. Công trình được giới thiệu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10).

Giao diện bản đồ số cập nhật tình hình triều cường, điểm ngập tại TP. Hồ Chí Minh trên máy tính

Với chức năng tra cứu tình hình ngập, người dùng có thể tìm kiếm theo tên đường, địa điểm; lọc các điểm ngập theo khu vực, mức độ. Thông tin về vị trí, độ sâu ngập ước tính và thời gian cập nhật được thể hiện trên bản đồ, giúp người dân có thêm cơ sở tham khảo trước khi di chuyển.

Đáng chú ý, người dân có thể trực tiếp gửi báo cáo điểm ngập bằng cách cung cấp vị trí, hình ảnh và tình trạng thực tế mà không cần đăng nhập. Người dùng cũng có thể xác nhận một điểm ngập vẫn còn ngập hoặc đã hết ngập, góp phần bổ sung, cập nhật dữ liệu từ thực tiễn.

Người dân có thể trực tiếp gửi báo cáo điểm ngập bằng cách cung cấp vị trí, hình ảnh và tình trạng thực tế mà không cần đăng nhập

Việc huy động cộng đồng tham gia cung cấp thông tin giúp bản đồ trở thành kênh kết nối hai chiều, vừa phục vụ nhu cầu tra cứu, vừa góp phần nâng cao khả năng nhận diện những khu vực chịu ảnh hưởng bởi triều cường.

Bên cạnh cập nhật điểm ngập, bản đồ còn tích hợp chức năng tìm kiếm đội hình hỗ trợ, giúp người dân tra cứu vị trí và thông tin liên hệ của các đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó triều cường tại địa phương. Công trình đồng thời tổng hợp tin tức, cảnh báo triều cường, hướng dẫn di chuyển an toàn, bảo vệ tài sản và cung cấp thông tin liên hệ hỗ trợ khẩn cấp.

Thông qua bản đồ số cập nhật tình hình triều cường, điểm ngập, người dân có thể chọn hướng di chuyển hoặc gửi thông tin cập nhật tình hình

Chức năng thống kê dữ liệu cho phép tổng hợp điểm ngập, lượt báo cáo và mức độ ngập theo ngày, tuần, tháng, năm. Qua đó, dữ liệu góp phần nhận diện những tuyến đường thường xuyên được phản ánh ngập, hỗ trợ xây dựng phương án ứng phó lâu dài.

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc ra mắt bản đồ số thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong ứng dụng công nghệ vào giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống đô thị.

Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia chia sẻ thông tin, nâng cao ý thức chủ động phòng tránh rủi ro khi xảy ra ngập.

Công trình cũng thể hiện nỗ lực của tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh trong việc đưa công nghệ số đến gần hơn với cộng đồng, góp phần xây dựng đô thị an toàn, chủ động và thích ứng tốt hơn trước những tác động của môi trường.