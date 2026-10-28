TP. Hồ Chí Minh ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số tiên phong, nhân văn. Ảnh: Bình Minh

Sự kiện ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh trong việc đổi mới phương thức quản lý hành chính, trong đó lấy sự thuận tiện, minh bạch và trải nghiệm thực tế của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Tại buổi lễ, 3 mô hình công nghệ đột phá đã chính thức được công bố vận hành để trực tiếp phục vụ cộng đồng.

Mô hình đầu tiên được ra mắt là mô hình "Kết nối giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh lên nền tảng giao thông tập trung trên VneID". Thông qua việc kết nối hệ thống Metro và xe buýt lên HUB giao thông trên VNeID, người dân có thể dễ dàng tra cứu cũng như quản lý lộ trình giao thông đa phương tiện của mình một cách thuận lợi.

Mô hình này cho phép sử dụng định danh điện tử thông tin công dân từ VNeID để tham gia và mua vé xe buýt cũng như Metro. Điểm nhấn quan trọng của giải pháp này là việc tích hợp vé điện tử ngay trên VNeID, hướng tới mục tiêu xây dựng một vé điện tử chung cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố.

Đây bước tiến mang tính chiến lược trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực giao thông, góp phần kết nối các dịch vụ vận tải công cộng trên một nền tảng quốc gia thống nhất. Việc khai thác tối đa các tiện ích định danh điện tử không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của người dân mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thuận tiện, an toàn và minh bạch.

Bên cạnh lĩnh vực giao thông, TP. Hồ Chí Minh cũng chính thức công bố mô hình “Tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính”. Mô hình này được triển khai thí điểm tại 04 bệnh viện lớn trên địa bàn gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Ung Bướu.

Hình thức triển khai cụ thể của mô hình này là thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Giải pháp công nghệ này tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tư pháp - hộ tịch dễ dàng khai thác, đối soát dữ liệu một cách nhanh chóng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Ngay sau giai đoạn thí điểm, Thành phố sẽ chính thức yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên toàn địa bàn thực hiện kết nối và đồng bộ dữ liệu về kho dùng chung. Điều này nhằm thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành y tế thấu suốt, phục vụ tối đa cho các công tác dân sinh của cộng đồng.

Mô hình thứ ba mang đậm dấu ấn nhân văn sâu sắc là mô hình “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối với Tổng đài 1022 Thành phố trong hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà”. Trước đó, 168 địa phương trên địa bàn Thành phố đã thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả các Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình, qua đó đã hỗ trợ cấp Giấy chứng tử cho 1.247 trường hợp, giúp chia sẻ và giảm bớt gánh nặng thủ tục cho người dân trong lúc gia đình có tang gia bối rối.

Tiếp nối thành công đó, vào ngày 27/10/2026, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 10552/UBND-HCC về việc triển khai vận hành mô hình kết nối này với Tổng đài 1022. Quy trình vận hành được thiết kế khép kín, tối ưu hóa công nghệ nhưng vẫn giữ trọn vẹn tinh thần nhân văn.

Mô hình “Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối với Tổng đài 1022 Thành phố trong hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà” là minh chứng rất rõ nét cho tinh thần của một chính quyền số hành động, luôn đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh và hiện thực hóa phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyển đổi số phải giải quyết được những nhu cầu thiết thực cụ thể và hỗ trợ người dân đúng lúc, đúng việc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho các đơn vị liên quan trong việc vận hành 3 mô hình chuyển đổi số. Cụ thể, Công an Thành phố tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, điều phối và kết nối dữ liệu của các lực lượng liên quan. Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và chất lượng dữ liệu luôn trong trạng thái "đúng, đủ, kịp thời", đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, để các giải pháp công nghệ đi vào cuộc sống một cách thực chất và phát huy tối đa hiệu quả, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tìm hiểu, tiếp cận và tăng cường sử dụng các tiện ích số đã được ra mắt.