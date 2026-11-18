Chấm dứt tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa

Thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi quản lý trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Mọi trường hợp vi phạm phát sinh trên địa bàn nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để đều sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, một trong những điểm nhấn về cảnh quan khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Thành phố cũng chỉ ra, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường diễn biến phức tạp là do nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân và sự thiếu hụt hạ tầng giao thông tĩnh. Để giải quyết tận gốc vấn đề, TP Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở các biện pháp cưỡng chế hành chính mà còn chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách mang tính căn cơ và nhân văn.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tham mưu ban hành quy định mới, thống nhất về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè phù hợp với tình hình mới; đồng thời thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông tĩnh thông qua các dự án bãi đỗ xe thông minh, cao tầng lắp ghép tại khu vực trung tâm. Thành phố cũng nghiên cứu lộ trình hạn chế xe ô tô khách, xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông vào khu vực nội đô, kết hợp phát triển vận tải hành khách công cộng và hệ thống xe đạp công cộng nhằm giành lại quyền ưu tiên cho người đi bộ.

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh vẫn còn phổ biến ở TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, yếu tố an sinh xã hội được đặt song hành với kỷ cương pháp luật. UBND cấp xã sẽ tiến hành rà soát thực trạng các khu vực kinh doanh tự phát để từng bước di dời, tái bố trí tiểu thương vào các chợ truyền thống còn trống. Đối với những hộ dân thường trú tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng hình thức buôn bán nhỏ lẻ không có vị trí cố định, chính quyền cơ sở sẽ nghiên cứu biện pháp sắp xếp các vị trí tạm thời phù hợp, kết hợp xây dựng lộ trình quy định chức năng ở kết hợp kinh doanh dọc các tuyến đường đủ điều kiện. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân.

Ứng dụng công nghệ số và phân công trách nhiệm rõ nét

Để nâng cao hiệu lực quản lý, giảm thiểu nhân lực tuần tra thủ công và ngăn ngừa tiêu cực, TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý đô thị. Sở Khoa học và Công nghệ cùng Công an TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai đồng bộ hệ thống camera giám sát thông minh (CCTV) tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm và các "điểm đen" thường xuyên tái phạm.

Rác thải bị vứt trên lề đường Quốc lộ 13 đoạn gần cầu Bình Triệu.

Dữ liệu lớn (Big Data) và bản đồ số kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được tích hợp theo thời gian thực giữa các sở, ngành để phân tích khung giờ, khu vực vi phạm và phục vụ công tác xử phạt hành chính qua môi trường mạng. Song song đó, các nền tảng tiếp nhận phản ánh hiện trường thông qua ứng dụng di động, đường dây nóng tiếp tục được vận hành công khai, giúp người dân dễ dàng gửi hình ảnh, video kèm định vị để lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

Lực lượng Công an sẽ chủ trì xử lý triệt để các điểm kinh doanh tự phát quanh chợ đầu mối, cổng trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, cũng như kiên quyết loại bỏ xe cơ giới hết niên hạn, xe tự chế ba, bốn bánh và chấn chỉnh nạn "xe dù, bến cóc". Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các trường học, bệnh viện bố trí khu vực đưa đón, nhà để xe thông minh ngay trong khuôn viên, chấm dứt tình trạng ùn tắc trước cổng cơ quan.

Khu vực lề đường trước Khu chế xuất Linh Trung 1 (phường Linh Xuân) giờ thông thoáng sau khi chính quyền địa phương ra quân chấn chỉnh.

Về chỉnh trang mỹ quan và vệ sinh môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đôn đốc việc hạ ngầm cáp viễn thông, ban hành mẫu biển quảng cáo, mái che thống nhất. Sở Công Thương nghiên cứu thu gọn hoặc hạ ngầm các trạm điện trên vỉa hè. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát chặt chẽ quy trình thu gom rác thải, không để phát sinh mùi hôi hay nước rỉ rác ra đường, đồng thời cập nhật ranh giới, lộ giới vỉa hè đối với các tuyến đường người dân hiến đất mở rộng.

Khu vực Hồ Con Rùa thuộc phường Xuân Hòa.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai bộ Quy tắc ứng xử văn hóa, nhân rộng mô hình tuyến đường kiểu mẫu "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp". Trước mắt, mô hình này sẽ được thí điểm tại các địa bàn đặc thù như Đặc khu Côn Đảo, xã Cần Giờ, phường Xuân Hòa và phường Sài Gòn trước khi nhân rộng toàn Thành phố.