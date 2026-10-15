TP Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Những động lực mới cho tăng trưởng

Sáng 15/10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ hội nghị, 9 tháng qua, kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Quy mô GRDP của thành phố ước đạt khoảng 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong vòng một thập niên. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế đã cải thiện qua từng quý, từ 8,59% trong quý I lên 8,68% trong quý II và đạt 9,86% trong quý III.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dự hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt mức tăng trưởng 9,43% theo kịch bản đề ra. Thành phố hiện đứng thứ 19 trong số 34 địa phương cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều đó đồng nghĩa với việc quý IV sẽ là giai đoạn bản lề, quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số mà lãnh đạo thành phố đã cam kết.

Đầu tư công tiếp tục được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất. TP Hồ Chí Minh được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 148.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Đến cuối tháng 9, thành phố đã giải ngân hơn 111.000 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch. Kết quả này giúp TP Hồ Chí Minh liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về giá trị giải ngân trong quý III.

Theo các cơ quan điều hành, đầu tư công không chỉ tạo ra giá trị trực tiếp từ các công trình hạ tầng mà còn kích thích nhiều ngành kinh tế khác như xây dựng, vật liệu, logistics, thương mại và dịch vụ. Thành phố hiện đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm, đồng nghĩa phải giải ngân thêm khoảng 36.000 tỷ đồng trong quý IV.

Song song với đầu tư công, khu vực công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận những kết quả khả quan. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu chế xuất, khu công nghiệp đã vượt 136% kế hoạch năm. Hiện các khu công nghiệp đang thu hút hơn 5.400 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 82 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung có tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ USD đang trở thành biểu tượng cho chiến lược phát triển kinh tế số của thành phố. Bên cạnh đó là hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn như Khu công nghiệp Vĩnh Lập, Khu công nghiệp Bình Dương Riverside hay Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí đang được xúc tiến, tạo thêm không gian phát triển cho sản xuất công nghệ cao.

Ở quy mô toàn nền kinh tế, vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 510.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 17,8 tỷ USD, cao gấp hơn bốn lần cùng kỳ năm trước và vượt xa mục tiêu đề ra.

Những điểm nghẽn cần được tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị sơ kết 9 tháng cũng chỉ ra hàng loạt khó khăn đang ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của thành phố.

Trước hết là các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch và nghĩa vụ tài chính. Nhiều khu công nghiệp lớn chưa hoàn tất xác định giá đất và đơn giá thuê đất, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như việc thu hút các dự án thứ cấp. Đây được xem là một trong những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và chưa được xử lý triệt để.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026.

Đối với dự án AI Factory, khó khăn hiện nay nằm ở việc xác định khung giá điện áp dụng cho trung tâm dữ liệu. Nếu áp dụng biểu giá điện kinh doanh thay vì điện sản xuất, chi phí vận hành sẽ tăng mạnh, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và tiến độ triển khai dự án.

Giá thuê đất công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh hiện cũng cao hơn mặt bằng chung của nhiều địa phương, làm giảm lợi thế cạnh tranh trong thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn. Cùng với đó là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ, kỹ thuật, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ở khu vực dịch vụ, vẫn còn nhiều ngành chưa đạt mức tăng trưởng theo kịch bản đề ra. Các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, lưu trú ăn uống, kinh doanh bất động sản, giáo dục và y tế vẫn đang tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Điều này cho thấy sức cầu của thị trường chưa thực sự phục hồi mạnh như mong muốn.

Ngoài ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ chi phí đầu vào, sức mua và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường quốc tế. Số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng chưa tương xứng với tiềm năng của nền kinh tế.

Tăng tốc quý IV để về đích

Mục tiêu của năm 2026 mà TP Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành gồm tăng trưởng GRDP đạt 10,2%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Sau 9 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 677.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 67% mục tiêu cả năm. Như vậy, trong quý IV, thành phố phải thu thêm hơn 333.000 tỷ đồng, bình quân trên 110.000 tỷ đồng mỗi tháng. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang tập trung vào các giải pháp tăng thu từ đất đai, đấu giá đất, thu hồi nợ thuế, chống thất thu trong thương mại điện tử, xuất nhập khẩu và hoạt động chuyển giá.

Logistics được xác định là một trong những trụ cột kinh tế ở TP Hồ Chí Minh.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, thành phố xác định phải tiếp tục đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khai thác các dư địa mới từ kinh tế số, logistics, thương mại quốc tế và công nghệ cao. Các chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng mới đang được triển khai đồng bộ trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó là việc tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như Khu thương mại tự do, Cảng Cái Mép Hạ, hệ thống logistics liên vùng và các khu công nghiệp thế hệ mới. Đây được xem là những "cực tăng trưởng" mới, tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố trong giai đoạn tiếp theo.