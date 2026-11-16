TP. Hồ Chí Minh: Quyết tâm cán đích 3 mục tiêu kinh tế trọng tâm năm 2026

TP. Hồ Chí Minh triển khai các giải pháp thực hiện 3 mục tiêu kinh tế trọng tâm năm 2026. Trong ảnh, trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Phú Định

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11173/UBND-TH về thực hiện Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi 3 mục tiêu kinh tế trọng tâm năm 2026 gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm đạt 10,2%; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1 triệu tỷ đồng; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm 2026.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV và kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm, rà soát dư địa, đề ra giải pháp bù đắp phần thiếu hụt. Nhiệm vụ tháng 11 và tháng 12 cần được cụ thể hóa, gắn liền với từng dự án, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng. Song song đó, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2027 sát với thực tế.

Một dự án thi công bờ kè trên địa bàn phường Chánh Hưng. Ảnh: Quang Phương

Về quản lý ngân sách và đầu tư công, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với cơ quan thuế và hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế và khai thác các nguồn thu còn dư địa, đặc biệt là nguồn thu từ đất đai. Công tác điều hành chi ngân sách phải tiết kiệm, ưu tiên cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Các chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; quản lý chặt chẽ vốn tạm ứng và kiên quyết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Đối với quy hoạch và bất động sản, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; xử lý các dự án bất động sản tồn đọng và báo cáo phương án xử lý nhà ở tái định cư thuộc tài sản công chưa sử dụng gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2026.

Ở lĩnh vực sản xuất, thương mại và chuyển đổi số, Sở Công Thương theo dõi sát hoạt động doanh nghiệp, hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu và bình ổn giá cả; xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, kết hợp cao điểm chống buôn lậu, hàng giả.

TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số để góp phần hoàn thành 3 mục tiêu trọng tâm năm 2026. Ảnh: Quang Phương

Trong khi đó, Công an thành phố phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, hoàn thành các chỉ tiêu trước ngày 30/11/2026.

Về an sinh xã hội, giáo dục, y tế và nội vụ, UBND thành phố chỉ đạo bảo đảm ổn định trường lớp sau sắp xếp, kiểm soát chặt thu chi và chất lượng bữa ăn bán trú. Ngành Y tế đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và hoàn thiện đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử. Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và chuẩn bị chu đáo kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người có công, hộ nghèo và người lao động.

TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đẩy mạnh nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện thông tin hồ sơ về mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể, bảo đảm khoa học, khả thi.