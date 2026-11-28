Thiết lập cơ chế đặc biệt

Để những chủ trương, định hướng phát triển nhanh chóng được cụ thể hóa thành hành động, nhất là đối với các vấn đề tồn tại nhiều năm, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và vượt quá khả năng giải quyết của một cơ quan đơn lẻ, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập 4 Tổ công tác tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, cấp bách.

Bốn Tổ công tác được thành lập tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và trật tự, an toàn xã hội, gồm: ùn tắc giao thông; ngập nước, ngập lụt; ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng thành phố không ma túy.

Trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của cả 4 tổ công tác; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà phối hợp điều hòa, đôn đốc tiến độ thực hiện theo phân công.

Các tổ công tác phải tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm và những vướng mắc trong quá trình giải quyết từng vấn đề. Quan trọng hơn, việc xử lý không được dừng lại ở thống kê, báo cáo hiện trạng mà phải xác định giải pháp và tổ chức thực hiện đến kết quả cuối cùng.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là chuyển mạnh từ phương thức xử lý sự vụ sang phương thức quản lý tổng thể, chủ động phòng ngừa, giải quyết căn cơ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp và các địa bàn. Mỗi vấn đề phải được cụ thể hóa thành danh mục nhiệm vụ, công trình, dự án hoặc biện pháp cần xử lý; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và kết quả đầu ra.

Nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả" được đặt ra như một yêu cầu xuyên suốt. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nhiệm vụ được giao; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong quá trình phối hợp.

Đặc biệt, quyết định yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có hiệu lực, các tổ công tác phải ban hành kế hoạch hoạt động, xác định danh mục các điểm nghẽn, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan và phương án xử lý. Trong vòng 30 ngày, phải hoàn thành việc rà soát, phân loại và xây dựng danh mục tổng thể các nhiệm vụ cần tập trung giải quyết. Lộ trình thực hiện được xây dựng theo các mốc 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày, ưu tiên xử lý ngay những vấn đề cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Khơi thông nguồn lực, không để các dự án chậm trễ

Tinh thần tháo gỡ vướng mắc cũng được thể hiện qua chương trình khảo sát thực tế của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác tại một số dự án hạ tầng hàng hải và năng lượng trọng điểm ở khu vực phía Đông thành phố ngày 25/11.

Ngập nước, kẹt xe hai vấn đề mà TP Hồ Chí Minh quan tâm xử lý.

Tại Cảng nước sâu Gemalink, đoàn công tác nghe đại diện doanh nghiệp báo cáo về hoạt động của hệ sinh thái cảng - logistics và định hướng mở rộng đầu tư. Theo báo cáo, Gemalink là cảng nước sâu chủ lực của Tập đoàn Gemadept tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, thuộc nhóm 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT, tương đương khoảng 24.000 TEU.

Trong giai đoạn 2026-2030, Gemadept dự kiến đầu tư tổng mức khoảng 100.000 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh, tập trung mở rộng năng lực cảng, phát triển logistics, vận tải thủy, vận tải biển và các dịch vụ công nghiệp hàng hải. Để triển khai kế hoạch, doanh nghiệp kiến nghị thành phố hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục mở rộng Gemalink giai đoạn 2, hướng đến nâng tổng công suất cảng lên hơn 4 triệu TEU/năm; phát triển các đầu mối logistics vệ tinh, trung tâm logistics phức hợp và thúc đẩy đầu tư tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Đối với Dự án Cảng tổng hợp và container quốc tế Cái Mép Hạ, những vướng mắc được báo cáo tập trung vào mặt bằng thi công, việc tận thu lâm sản, bàn giao 19,97 ha đất và thủ tục giao đất, khu vực biển đối với khoảng 228 ha thuộc giai đoạn 2 và 3. Dự án có quy mô khoảng 351,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 50.820 tỷ đồng, công suất thiết kế 10,8 triệu TEU/năm.

Giai đoạn 1 của dự án đã khởi công ngày 1/7/2026, có diện tích 123,2 ha, gồm 2 bến tàu trọng tải 250.000 DWT, công suất 2 triệu TEU/năm, dự kiến đưa vào khai thác từ quý IV/2028. Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn chịu ảnh hưởng bởi những vướng mắc liên quan đến mặt bằng và thủ tục. Đặc biệt, dự án còn cần phương án tiếp nhận, xử lý khoảng 3,35 triệu m³ vật chất nạo vét còn lại phục vụ san lấp và xử lý nền.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết tình trạng nuôi trồng thủy sản, lồng bè cản trở thi công trong ranh dự án; hoàn tất việc tận thu lâm sản, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 12/2026; đồng thời sớm hoàn thiện thủ tục giao đất và khu vực biển đối với phần diện tích còn lại.

Tại Dự án Bến cảng và Trung tâm Công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo PTSC (REHub), doanh nghiệp đề xuất tự huy động vốn đầu tư hạ tầng trên diện tích khoảng 83 ha tại khu vực hạ lưu sông Dinh, kết nối với căn cứ hiện hữu 181 ha. Tổng vốn đầu tư hạ tầng dự kiến khoảng 6.998 tỷ đồng.

Cùng với đó, PTSC dự kiến triển khai chuỗi dự án công nghiệp công nghệ cao gồm trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển và chuyển dịch xanh; nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế; nhà máy sản xuất trụ tuabin điện gió. Tổng mức đầu tư dự kiến của tổ hợp các dự án, bao gồm REHub, khoảng 30.000 tỷ đồng.

Để sớm hiện thực hóa các dự án, PTSC kiến nghị thành phố xem xét điều chỉnh, đồng bộ các quy hoạch liên quan, ưu tiên quỹ đất cho REHub; phối hợp với Bộ Xây dựng cập nhật quy hoạch bến cảng chuyên ngành; hỗ trợ nâng cấp, mở rộng tuyến luồng sông Dinh và xem xét các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển.

Qua khảo sát thực tế, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của PTSC; đề nghị các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp, khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục pháp lý, quy hoạch, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Cần sự phối hợp đồng bộ

Không chỉ tập trung vào các tổ công tác và hoạt động tháo gỡ dự án, yêu cầu khơi thông thể chế còn được thể hiện trong quá trình chuẩn bị các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển thành phố thông qua kỳ họp HĐND vào cuối năm 2026.

Tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm cũng được Thành phố đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, tồn đọng.

Trong kỳ họp này sẽ có 108 tờ trình dự thảo nghị quyết; trong đó có 75 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 33 dự thảo nghị quyết cá biệt. Đáng chú ý, nhóm nghị quyết triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị có 52 dự thảo, gồm 48 nghị quyết quy phạm pháp luật và 4 nghị quyết cá biệt. Đây là nhóm nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các quy định pháp luật, tạo cơ sở để thành phố triển khai những nhiệm vụ quản lý và phát triển đô thị trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng dự kiến tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhiều nhóm vấn đề được quan tâm. Trong đó có việc tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý, điều phối và bảo đảm nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý, xử lý và khai thác tài sản công sau sắp xếp; kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng, giải ngân đầu tư công và bảo đảm nguồn lực năm 2027.

Mới đây, trong cuộc họpthống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ VIII - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong yêu cầu các sở, ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình HĐND thành phố. Giám đốc các sở phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo Phó Chủ tịch hoặc Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo xử lý, tránh tình trạng trao đổi, chuyển qua lại giữa các đơn vị nhưng không có kết luận cuối cùng, khiến thời gian giải quyết kéo dài.

Đây là yêu cầu rất đáng chú ý trong đổi mới phương thức điều hành. Bởi một trong những nguyên nhân khiến công việc bị đình trệ có thể không nằm ở việc thiếu quy định hay thiếu cơ quan xử lý, mà ở quá trình phối hợp chưa hiệu quả, trách nhiệm chưa được xác định rõ hoặc chưa có quyết định cuối cùng đối với những vấn đề vượt thẩm quyền cấp dưới. Mặt khác, có những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giao thông và môi trường đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở thì mới có thể giải quyết triệt để những khó khăn, tồn đọng.