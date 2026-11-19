Trụ sở Trung tâm hành chính công TP. Thủ Đức (cũ) và hiện đang bỏ không - Ảnh: Hà Khánh.

Theo kết quả rà soát cập nhật đến ngày 25/9/2026, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối UBND cấp xã chiếm số lượng lớn nhất với 8.626 cơ sở. Các khối sở, ban, ngành có 947 cơ sở; khối cơ quan Đảng có 333 cơ sở; khối đơn vị sự nghiệp công lập thành phố có 129 cơ sở; và khối Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội có 93 cơ sở. Ngoài ra, còn có 129 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 7645/QĐ-UBND ngày 17/11/2026, phê duyệt phương án và kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công. Theo đó, 9.849 cơ sở sẽ được giữ lại để tiếp tục sử dụng làm trụ sở và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong số này, 9.735 cơ sở do các đơn vị đang quản lý tiếp tục sử dụng, 71 cơ sở thực hiện điều hòa nội bộ giữa các đơn vị thuộc Thành phố và 44 cơ sở tiếp nhận từ Trung ương được bố trí sử dụng.

Đáng chú ý, 70 cơ sở được định hướng chuyển đổi công năng để phục vụ các lĩnh vực thiết yếu như văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học, công nghệ. Cụ thể, có 32 cơ sở phục vụ văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và 1 cơ sở khoa học, công nghệ. Đây là những lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đô thị.

Thành phố cũng đã xác định 320 cơ sở thuộc diện thu hồi, trong đó, 258 cơ sở thuộc Thành phố và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương. Những cơ sở này sẽ được giao cho các đơn vị có chức năng quản lý, khai thác theo quy định, nhằm khắc phục tình trạng tài sản công phân tán và thiếu đầu mối chịu trách nhiệm.

Đối với 129 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao, TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 117 cơ sở và đang xây dựng phương án xử lý cụ thể. Trong số này, 44 cơ sở được bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở chuyển đổi công năng; 62 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác; 2 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và 2 cơ sở tiếp tục được tham mưu phương án xử lý theo quy định.

Để triển khai nhiệm vụ có khối lượng lớn và liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, UBND Thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức rà soát, tổng hợp, tham mưu phương án sắp xếp, xử lý. Thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công dôi dư sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành các thủ tục pháp lý và ban hành quyết định giao tài sản cho các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác.

Quan điểm xuyên suốt của TP. Hồ Chí Minh là tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất. Mỗi cơ sở nhà, đất phải được xem xét, bố trí và khai thác phù hợp, trở thành nguồn lực phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững.