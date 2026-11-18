Hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng phát triển. Bên cạnh những tiện ích đối với người tiêu dùng, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm về an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa.

Các hành vi vi phạm thường gặp là kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng hóa không có nhãn hoặc ghi nhãn không đúng quy định; thực phẩm không bảo đảm điều kiện bảo quản; quảng cáo sản phẩm không đúng chất lượng thực tế. Một số đối tượng còn lợi dụng môi trường trực tuyến để tiêu thụ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng và hàng hóa chưa đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Nhiều người bán không có địa điểm kinh doanh cố định, sử dụng tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi thông tin, giao dịch qua tin nhắn riêng. Hàng hóa được phân tán tại nhiều kho chứa, địa điểm tập kết khác nhau và chỉ vận chuyển khi có đơn hàng.

Đội Quản lý thị trường số 13 phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Hóc Môn và Đông Thạnh, phát hiện nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Việc sử dụng các đơn vị chuyển phát nhanh, kho vận trung gian để giao hàng nhỏ lẻ cũng khiến công tác xác minh chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn gốc và thu thập chứng cứ gặp nhiều trở ngại. Một số đối tượng còn lợi dụng việc chia nhỏ đơn hàng, sử dụng hóa đơn, chứng từ quay vòng nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và gian lận thương mại vẫn diễn ra trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn ngày càng đa dạng. Những nhóm hàng thường bị vi phạm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, phụ kiện thời trang, hàng điện tử và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Việc xác minh, giám định hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn mất nhiều thời gian, cần sự phối hợp của chủ thể quyền và các cơ quan chuyên môn.

Hơn 6 triệu sản phẩm vi phạm bị tạm giữ

Từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 6.357 vụ, xử lý 6.069 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 6 triệu đơn vị sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá ước tính hơn 174 tỷ đồng.

Trong số hàng hóa vi phạm, trị giá hàng hóa đã tiêu hủy ước tính hơn 39 tỷ đồng, hàng hóa đã tịch thu gần 58 tỷ đồng. Tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước hơn 106,7 tỷ đồng. Lực lượng Quản lý thị trường đã chuyển cơ quan điều tra 36 vụ có dấu hiệu tội phạm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 66 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố chủ cơ sở kinh doanh hàng hoá không có hóa đơn, chứng từ, giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong các nhóm hàng vi phạm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ chiếm tỷ trọng đáng kể. Lực lượng chức năng đã xử lý 3.103 trường hợp, tạm giữ hơn 5,4 triệu đơn vị sản phẩm, tổng trị giá hơn 71,8 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm trải rộng từ thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép đến vàng trang sức, thiết bị điện, phụ tùng xe máy và đồ gia dụng.

Đối với hàng giả, lực lượng chức năng xử lý 2.035 trường hợp, tạm giữ 274.892 sản phẩm, tổng trị giá hơn 75 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong nhóm vi phạm này có 27 vụ có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 60 tỷ đồng.

Riêng lĩnh vực thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 645 vụ vi phạm, tạm giữ 58 tấn và 144.780 đơn vị sản phẩm thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; số tiền xử phạt hơn 7,4 tỷ đồng. Đối với mặt hàng đường cát, các đội Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 46 vụ, tạm giữ hơn 21 tấn đường cát nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Thực tế kiểm tra đã phát hiện nhiều vụ việc đáng chú ý. Đội Quản lý thị trường số 20 phối hợp với cơ quan Công an, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 6 cùng các đơn vị chức năng phát hiện gần 100kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được xử lý, tiêu hủy.

﻿Lực lượng chức năng phát hiện gần 100kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Tại phường Tân Sơn Nhì, qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa cho trẻ em vi phạm quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, trình UBND thành phố xử phạt doanh nghiệp 180 triệu đồng.

Trong cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, mỹ phẩm, quần áo, giày dép; tập trung phát hiện, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm chất lượng. Công tác kiểm soát niêm yết giá, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng và lợi dụng nhu cầu tăng cao để trục lợi cũng được đẩy mạnh.

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các nền tảng tăng cường hậu kiểm, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên hàng hóa tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố cũng đẩy mạnh phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Qua đó, siết chặt kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp cao điểm cuối năm.