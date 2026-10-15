TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo tại Khu B

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn. Các phương tiện được sử dụng phục vụ quá trình đào, vận chuyển đất, tạo điều kiện để lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục rà soát những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Kết quả, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo tại Khu B. Qua đó, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng từ ngày 23/6 đến hết ngày 15/10 lên 739 bộ hài cốt.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Ngày 14/10, thành phố tổ chức lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai đợt 2, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B và phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ trong ngày 15/10.

Trong tổng số 739 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập đến hết ngày 15/10, có 706 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Kết quả này ghi nhận quá trình tìm kiếm, quy tập được triển khai qua nhiều giai đoạn, từ Khu A đến Khu B, với phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng.

Việc tiếp tục tìm kiếm tại Khu B sau khi hoàn thành truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong đợt 1 thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Cùng với việc huy động phương tiện cơ giới phục vụ đào, vận chuyển đất, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục rà soát, mở rộng khu vực tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng mang ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.