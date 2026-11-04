TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 39 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 4/11, các lực lượng phát hiện, quy tập 39 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 4/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 15/10 đến hết ngày 4/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 211 bộ hài cốt liệt sĩ

Ở Đợt 2, tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 4/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 211 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 45 bộ kèm di vật. Riêng trong ngày 4/11, phát hiện thêm 39 bộ, gồm 17 bộ có di vật.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 942, trong đó có 909 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Tổng số có 352 bộ hài cốt kèm di vật.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 942 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáng chú ý, cải tạo, chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm là một trong những nội dung trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP. Hồ Chí Minh vừa được UBND thành phố ban hành.

Công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Cùng với đó, thành phố sẽ cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Vinh Quang, kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Côn Đảo; xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, bảo đảm 100% công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang.