TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 17/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 663 bộ hài cốt liệt sĩ

Kết quả trong ngày, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Cụ thể: 630 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là bước đầu, trong khi xác định danh tính là nhiệm vụ quan trọng tiếp theo

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là bước đầu, trong khi xác định danh tính là nhiệm vụ quan trọng tiếp theo. Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhân chứng từng chiến đấu tại mặt trận Sài Gòn năm 1968 và đại diện các đơn vị, lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Ban nghiên cứu sẽ tập trung phân tích, đối chiếu hài cốt, di vật với tư liệu lịch sử để làm rõ đơn vị liên quan, khoanh vùng thân nhân và hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ. Những giấy tờ, kỷ vật, trong đó có các khăn rằn được phát hiện cùng hài cốt, cũng đang được nghiên cứu, đối chiếu nhằm bổ sung cơ sở cho quá trình này.