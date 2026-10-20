TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ và di vật tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 17/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật.

Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, các lực lượng đã xử lý hơn 650 m³ đất

Để mở rộng phạm vi tìm kiếm, các lực lượng đã xử lý hơn 650 m³ đất. Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Bước sang đợt 2, từ ngày 15 đến hết ngày 19/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 33 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 11 hài cốt có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 764 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 764 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 318 hài cốt có di vật.

Trong tổng số này, 731 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14/10, lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ quy tập trong đợt 1 được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Hài cốt các liệt sĩ sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, gồm 698 hài cốt an táng riêng lẻ và 33 hài cốt an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Sau lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt 1, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt 2, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được tổ chức khẩn trương, chặt chẽ, kết hợp phương tiện cơ giới với việc kiểm tra, rà soát từng khu vực nhằm phát hiện các vị trí còn hài cốt liệt sĩ, bảo đảm không bỏ sót.

Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập sau lễ an táng thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm thông tin về những người đã hy sinh mà còn là cơ sở để tiếp tục thực hiện công tác xác minh, nhận dạng, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.