TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B được triển khai đồng thời với công tác kiểm tra, xử lý đất theo từng khu vực, nhằm tiếp tục phát hiện các dấu tích, di vật liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu thận trọng, bảo đảm không bỏ sót dấu tích trong quá trình đào, tìm kiếm.

Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B được triển khai đồng thời với công tác kiểm tra, xử lý đất theo từng khu vực

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng lên 731 bộ, trong đó 307 bộ có di vật. Đây là kết quả sau hơn 3 tháng triển khai tìm kiếm, kể từ ngày 23/6.

Trong tổng số 731 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 698 bộ được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Khu B hiện tiếp tục là địa điểm được lực lượng tìm kiếm tập trung mở rộng phạm vi khảo sát, đào tìm. Khối lượng đất được xử lý trong từng ngày ở mức lớn, với sự hỗ trợ của phương tiện cơ giới, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm tra kỹ các lớp đất và dấu tích liên quan.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được các lực lượng duy trì liên tục, với mục tiêu mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót dấu tích và từng bước làm rõ thêm thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh.

Kết quả 731 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập đến ngày 5/10 cho thấy phạm vi và khối lượng công việc tại hiện trường vẫn còn lớn. Các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại Khu B, đồng thời phân loại, bảo quản hài cốt và di vật được phát hiện, phục vụ công tác xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.