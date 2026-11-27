Trong ngày 27/11, các lực lượng đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 27/11, các lực lượng đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Tính đến hết ngày 27/11, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.153 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đối với Đợt 2, triển khai từ ngày 15/10 tại Khu B, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 422 hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 76 bộ có di vật kèm theo. Riêng ngày 27/11, phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.153 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 383 bộ có di vật. Cụ thể, 1.120 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, sự tỉ mỉ, cẩn trọng của các lực lượng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.