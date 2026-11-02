TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 2/11, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 2/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 891 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng vào ngày 14/10. Từ ngày 15/10, đợt 2 tiếp tục được triển khai tại Khu B, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tính đến hết ngày 2/11, đợt này đã quy tập 160 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 28 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày 2/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 891 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 858 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B. Đáng chú ý, có 335 bộ hài cốt được tìm thấy cùng di vật, góp phần cung cấp thêm tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu và xác minh danh tính liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B hiện vẫn tiếp tục được triển khai. Các lực lượng đang nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ từng khu vực, bảo đảm không bỏ sót hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, kết hợp ghi nhận, phân loại và bảo quản các di vật tìm thấy cùng hài cốt. Đây là những tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.