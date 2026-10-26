TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 26/10, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 26/10, các lực lượng đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong ngày 26/10, các lực lượng đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Bước sang đợt 2, từ ngày 15/10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 26/10, đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ hài cốt kèm di vật. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/10, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 111 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 26 bộ kèm di vật.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 842, trong đó có 333 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 809 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.