TP. Hồ Chí Minh: Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 24/10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/10, các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Công tác tìm kiếm được duy trì, đồng thời mở rộng phạm vi đào tìm nhằm phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm trong khu vực.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất. Để phục vụ công tác đào tìm, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, riêng trong ngày 24/10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ hài cốt kèm di vật. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 24/10, đợt 2 tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 25 bộ kèm di vật.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất

Trước đó, trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 24/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 832 hài cốt, trong đó có 332 bộ kèm di vật.

Trong tổng số này, có 799 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, thận trọng và trách nhiệm. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một phần ký ức lịch sử được gìn giữ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.