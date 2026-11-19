Ngày 19/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 19/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại khu vực tìm kiếm.

Riêng trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm di vật.

Ngày 19/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm di vật

Tính lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 19/11, trong Đợt 2 triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 316 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 72 bộ kèm di vật.

Trước đó, trong Đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.047 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 379 bộ kèm di vật. Có 1.014 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.047 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong Đợt 1 cho thấy nhiệm vụ vẫn được triển khai xuyên suốt, không dừng lại khi một giai đoạn tìm kiếm khép lại.

Cùng với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn, chiến dịch chú trọng thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, rà soát dữ liệu và đẩy mạnh đối chiếu ADN, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đặc biệt, mới đây, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đợt cao điểm thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp thêm nguồn dữ liệu phục vụ công tác xác minh, nhận diện.

Những nỗ lực bền bỉ trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện trách nhiệm của các lực lượng mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần thực hiện mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ trong hành trình tìm lại người thân.