TP. Hồ Chí Minh: Quy tập 857 hài cốt liệt sĩ, triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm

Chiều 29/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố (Ban Chỉ đạo Thành phố) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các sở, ngành, đơn vị liên quan của Thành phố, đơn vị hỗ trợ vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo các địa phương có Nghĩa trang liệt sĩ cùng dự Hội nghị.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tiếp nhận, xử lý thông tin; rà soát, kết luận địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đồng thời, đã kịp thời kiện toàn, bổ sung lực lượng, quan tâm đảm bảo kinh phí, trang bị, phương tiện phục vụ công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu

Tính đến ngày 28/10, Thành phố đã quy tập được 857 hài cốt liệt sĩ, gồm tại Công viên Lê Thị Riêng quy tập được 852 hài cốt liệt sĩ và tại xã Thường Tân quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ. Ngày 14/10, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Đối với công tác mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ, đến nay, Thành phố đã triển khai đồng loạt 15 tổ (99 đội), 432 người làm nhiệm vụ và đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu tại 18 nghĩa trang trên địa bàn Thành phố. Kết quả, trong trong 9.875 mộ chưa có thông tin, 17 mộ đã lấy mẫu trước Chiến dịch và 9.858 mộ lấy mẫu trong Chiến dịch, trong đó 7.082 mộ đủ điều kiện giám định ADN, 2.776 mộ không đủ điều kiện.

Ban Chỉ đạo Thành phố đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn Thành phố

TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bàn giao cho các đơn vị chuyên môn thực hiện giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đối khớp thông tin mẫu ADN giữa thân nhân với hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo Thành phố, từ các nguồn tin, tài liệu trong nước và quốc tế, xác định ban đầu trên địa bàn Thành phố có 16 địa điểm, khu vực có thông tin về hài cốt liệt sĩ. Đến nay, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập tại 5 địa điểm, trong đó 3 địa điểm chưa tìm thấy hài cốt đã tạm dừng và kết luận địa bàn; 11 địa điểm còn lại đang thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch tìm kiếm trong thời gian tới, trong đó khu vực khu vực Bàu Bàng; Sở Hội, xã Bình Cơ; sân bay Tân Sơn Nhất…

Ban Chỉ đạo Thành phố đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn Thành phố

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã phân tích, rút kinh nghiệm quá trình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh hài cốt liệt sĩ trong Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm; trao đổi, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thành phố ghi nhận, đánh giá cao đánh nỗ lực và sự phối hợp của của các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Thành phố đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh Giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn còn rất nhiều công việc phải làm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ đi trước và là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là “mệnh lệnh từ trái tim” cùa cả hệ thống chính trị để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương.

Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những thiếu sót còn tồn tại trong triển khai Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm; tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, lấy niềm tin của nhân dân làm động lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, đảm bảo “còn thông tin là còn tổ chức xác minh, còn khả năng là còn nỗ lực tìm kiếm” và không chỉ “tìm được liệt sĩ” mà “trả lại tên cho liệt sĩ”.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn Thành phố.