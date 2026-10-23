TP Hồ Chí Minh: Quy tập 822 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 23/10, các lực lượng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, khẩn trương triển khai công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 23/10, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với kết quả cụ thể: Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Riêng trong ngày 23/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo. Như vậy, trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 23/10), lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 91 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 22 bộ có di vật kèm theo).

Chỉ tính trong ngày 23/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, tính tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 822 hài cốt liệt sĩ (329 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 789 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia.

Cũng trong ngày 23/10, hai Đội K71 và K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. Cụ thể, Đội K71 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Oddar Meanchey và Banteay Meanchey; Đội K73 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Battambang.

Tính từ ngày 4/9 đến 23/10, ba Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 196 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.