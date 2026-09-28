TP. Hồ Chí Minh: Quy tập 666 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tháng tìm kiếm

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2, Khu A

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất

Kết quả, trong ngày 28/9, tại rãnh 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 666 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể: 633 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Ngày 28/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ

Dù đang trong mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường, thường xuyên có mưa gây khó khăn cho công tác đào tìm, vận chuyển và xử lý đất, các lực lượng vẫn duy trì quân số, phương tiện, bám sát hiện trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Quá trình tìm kiếm, quy tập được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc và quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được chú trọng. Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu, huy động các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhân chứng tham gia phân tích di vật, đối chiếu tư liệu lịch sử, xác minh thông tin về đơn vị, địa bàn chiến đấu, qua đó hỗ trợ xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Ngày 28/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Dự kiến đầu tháng 10, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng trong thời gian qua.