TP. Hồ Chí Minh: Quy tập 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 25/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập1 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 25/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 di vật kèm theo.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể: 632 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Những ngày qua, thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh diễn biến thất thường, thường xuyên có mưa, gây không ít khó khăn cho việc đào, vận chuyển và xử lý đất tại hiện trường. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn duy trì quân số, phương tiện, bám sát khu vực được phân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Song song với công tác đào tìm, hài cốt và di vật được phát hiện được thu gom, phân loại, bảo quản theo quy định, phục vụ công tác xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ.

Trong thời gian tới, các lực lượng sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A và Khu B, bảo đảm tiến độ nhưng vẫn thận trọng trong từng vị trí đào tìm.