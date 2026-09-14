TP. Hồ Chí Minh: Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2 (Khu A), Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 14/9, lực lượng đã phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày, lực lượng đã phát hiện, quy tập tại rảnh số 2 của Khu A đã phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và trong đó có 2 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo.

Ngày 14/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/9, đã phát hiện và quy tập được 632 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 296 bộ có di vật; cụ thể: 599 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẽ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Theo ghi nhận, sau nhiều ngày triển khai đào tìm, rãnh thứ hai tại Khu A tiếp tục được mở rộng theo phương ngang, hướng dần về phía khu vực đồi nhân tạo trong công viên. Phạm vi đào tìm được điều chỉnh theo từng khu vực, căn cứ dấu vết và những vị trí có khả năng còn hài cốt, di vật.

Lực lượng làm nhiệm vụ huy động thêm máy múc, xe ben và các phương tiện vận chuyển đất để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, máy móc được dừng lại để lực lượng thực hiện đào tìm thủ công, kiểm tra kỹ từng lớp đất. Cách làm này nhằm bảo đảm việc tìm kiếm được thực hiện thận trọng, không bỏ sót hài cốt và di vật còn nằm trong khu vực.