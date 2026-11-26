Ngày 26/11, các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm phát hiện, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn nằm trong khu vực.

Các cán bộ, chiến sĩ miệt mài, tỉ mỉ trong từng thao tác, cẩn trọng tìm kiếm từng dấu tích với mong muốn sớm đưa các hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm tiến độ tìm kiếm, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Riêng trong ngày 26/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11, Đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 410 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 bộ có di vật kèm theo.

Theo thống kê, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.141, trong đó có 383 bộ có di vật kèm theo. Đáng chú ý, bên cạnh 1.108 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ, các lực lượng còn phát hiện 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, sự tỉ mỉ, thận trọng trong từng khâu. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm thông tin về những người đã hy sinh mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ.