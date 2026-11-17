Ngày 17/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 17/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, thận trọng trong từng công đoạn

Riêng trong ngày 17/11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 17/11, Đợt 2 tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 295 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 66 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, đợt 1 tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/11, qua 2 đợt tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.026 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 373 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 993 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất

Trong ngày 17/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai với sự tham gia của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và các lực lượng phối hợp. Quá trình thực hiện đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ trong từng công đoạn đào tìm, sàng lọc đất, thu thập và bảo quản hài cốt, di vật. Mỗi dấu tích được phát hiện đều được các lực lượng kiểm tra, ghi nhận nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ.

Trong ngày 17/11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ

Song song với hoạt động tìm kiếm, công tác thu thập, kết nối thông tin và lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ cũng có ý nghĩa quan trọng trong hành trình xác định danh tính các hài cốt chưa rõ thông tin. Đây là cơ sở để từng bước đối chiếu dữ liệu, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm hy sinh, thất lạc thông tin.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.026 hài cốt liệt sĩ

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai, với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm tìm kiếm, quy tập đầy đủ nhất có thể hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.